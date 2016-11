Tritan Shehu: Fransua Fillon, kandidati i duhur për President në Francë

Deputeti i PD-së, Tritan Shehu vlerëson se Fransua Fillon është kandidati i duhur i të djathtës franceze për zgjedhjet presidenciale atje.

Sipas tij, Fillon është një konservator me parime etike e morale, që do të zhvillojë një ekonomi liberale me tregje të hapura dhe i vendosur në luftën kundër terrorizmit.

“Francois Fillon, eshte zgjedhja e duhur e te djathtes franceze per President. Rezultati i dale tashme konfimon se Fillon ka kaluar me sukses garen e brendeshme dhe mund te ece neser pothuaj i sigurte drejt postit te Presidentit. Nje lider i djathte konservator ne parimet e tij etike e morale, eshte per nje ekonomi liberale e treg te hapur, europeist ndaj BE, i vendosur ne luften kunder terrorizmit e “islamit” radikal, i orientuar per forcimin e maredhenieve me SHBA duke i ngjare shume Margaret Thatcher-it, i hapur per te terhequr edhe Rusine ne perpjekjet per stabilitet etj. KANDIDATI ME I PERSHTATSHEM PER TE MUNDUR TE MAJTEN SI DHE FRONTIN NACIONAL”, shkruan ai.