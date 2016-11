Horoskopi e hënë 28 nëntor

DASHI

Dite shume interesante do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do dini gjithë kohës si t’i shprehni ndjenjat dhe do krijoni gjithmonë atmosferën me te këndshme te mundur. Beqaret gjithashtu do kenë me shume sukses se kurdoherë ne dashuri. Buxheti nuk do jete aspak i mire. Për çdo shpenzim sado te vogël duhet t’i bëni me kujdes llogarite.

DEMI

Nëse doni qe lidhja juaj me partnerin te mbetet e mire sot duhet te tregoheni gjithmonë te arsyeshëm dhe largpamës. Asnjëherë mos mendoni vetëm për veten tuaj duke lënë pas dore atë qe keni ne krah. Beqaret sado qe te mundohen nuk do arrijnë dot ta tërheqin pas vetes personin qe pëlqejnë. Ne planin financiar duhet te reflektoni mire para se te hidhni çdo hap.

BINJAKET

Dite mjaft interesante do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Marrëdhënia me partnerin ka për te qene e bukur dhe mirëkuptimi do mbizotërojë ne çdo moment. Beqaret nuk duhet te bëhen pesimiste sepse yjet kane programuar gjera te rëndësishme edhe për ta. Ne planin financiar problemet do jene te njëpasnjëshme. Kërkoni ndihme sa pa qene tepër vone.

GAFORRJA

Do jeni kavalierë te vërtetë sot ju te dashuruarit prandaj dhe jeta ne çift do vazhdoje te mbetet e mire. Partneri mund t’iu surprizoje edhe me një propozim fantastik. Beqaret do zhgënjehen pafund nëse tregohen te nxituar sot. Buxhetin sado qe te mundoheni ta mbani nen kontroll nuk do mundeni dot. Do ju duhet te bëni sa me shume sakrifica për t’ia dale mbanë.

LUANI

Nëse jeta juaj ne çift se fundmi ka pasur disa tronditje, sot është momenti te rregulloni gjithçka. Te dy palët do i kuptoni gabimet dhe do bëni te pamundurën t’i ndreqni ato. Beqaret nuk duhet te jene te turpshëm sepse kane për te humbur mundësi te shkëlqyera. Ne planin financiar kombinimi i yjeve do jete goxha i mire dhe gjendja do mbetet e qëndrueshme.

VIRGJERESHA

Dite e mbushur me emocione dhe çaste fantastike do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do mendoje edhe për detajet me elementare dhe do ju beje me te lumtur se kurrë ndonjëherë. Beqaret do ndihmohen nga Dielli dhe do e gjejnë personin e duhur. Ne planin financiar do jeni te palogjikshëm dhe mund te bëni disa gabime te pafalshme.

PESHORJA

Dite përgjithësisht pozitive do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Çdo gjë mes jush dhe partnerit do ece ashtu si e kishit programuar me pare. Beqaret nuk do joshen aspak nga personat qe do kenë rreth e rrotull. As sot nuk do jete një dite me ndryshime për ta. Për fat te mire buxheti do filloje dalëngadalë te përmirësohet. Do ndiheni shume me te qete.

AKREPI

Marrëdhënia me partnerin do jete shume e paqëndrueshme gjate kësaj dite. Here pas here mundet edhe te debatoni ashpër me atë qe keni ne krah. Beqaret duhet te bëjnë ende durim qe ta gjejnë personin e ëndrrave. Asgjë nuk mund te ndodhe si me magji. buxheti nuk do jete i keq, megjithatë mire është te shmangni investimet e mëdha nëse nuk doni te mbeteni pa para.

SHIGJETARI

Dite e mbushur me bashkëpunim do jete jo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Për çdo gjë do merreni vesh me se miri me partnerin dhe do bëni edhe plane afatgjata për te ardhmen. Edhe beqaret do jene te favorizuar ne planin e ndjenjave. Financat nuk do jene ashtu si i keni pritur kështu qe kujdes me çdo lloj shpenzimi qe do kryeni.

BRICJAPI

Kjo dite do jete e mbushur me ulje dhe ngritje sot. Nuk do arrini dot te gjeni paqen dhe qetësinë qe keni dashur gjithmonë. Beqaret duhet te shmangin me çdo kusht personat shume me te mëdhenj apo shume me te vegjël se vetja sepse do i lëndojnë. Për financat ka për te qene një dite e jashtëzakonshme. Mund te kryeni pa frike edhe disa shpenzime me tepër.

UJORI

Dite e këndshme do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni, përkundrazi emocionet dhe kënaqësitë do jene akoma me te forta. Beqaret do dine si ta joshin dike, por nuk do hedhin asnjë hap te nxituar. Buxheti do mbetet i mire edhe pse ne fakt do kryeni disa shpenzime me tepër nga zakonisht. Probleme nuk do ketë aspak.

PESHQIT

Nëse kohet e fundit keni pasur probleme me partnerin tuaj, sot ka ardhur koha për te vene pikat mbi “i” dhe për t’i zgjidhur ato me qetësi. Beqaret do jene te vendosur te bëjnë zgjedhjen e duhur dhe do preson edhe pak kohe qe te sigurohen mire. Financat nuk do ndikohen aspak nga planetët dhe çdo gjë do jete tërësisht ne dorën tuaj. Tregohuni te kujdesshëm gjithmonë.