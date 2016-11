Duka-Ramës: Keni dhënë pak për bujqësinë

Kryetari i Partisë Agrare Ambjentaliste Agron Duka, ka reaguar lidhur me takimin e djeshëm të kryeministrit Edi Rama me fermerët në Peqin. Sipas Dukës, Rama nuk duhet të mohojë punën e bërë gjatë këtyre 25 viteve dhe nuk duhet të mohojë kontributin e qindra specialistëve shqiptarë apo ndihmën financiare dhe teknike të institucioneve ndërkombëtare si USAID dhe Komisioni Europian.

Deklarata e Agron Dukës:

E dëgjova me vëmendje kronikën në media për takimin e Kryeministrit me fermerët e Peqinit. Më bënë shumë përshtypje ato që ai tha lidhur me e qeverisë për mbështetjen e familjeve fermere. Sipas meje, Kryeministri Rama, ose nuk i njeh fare problemet e bujqësisë dhe të fermerëve ose politika e bën të flasë kështu. Kryeministri trajtoi problemin e titujve të pronësisë duke thënë se gjatë kësaj periudhe “nuk iu dha askujt një titull pronësie”. E ndiej për detyrë që t’i them Kryeministrit Rama se Zyra e Regjistrimit, Zyrat e Administrimit dhe të Mbrojtjes së Tokës si edhe Komisionet e Ndarjes së Tokës në të gjitha nivelet, kanë funksionuar prej vitesh dhe deri në vitin 2005, ishin regjistruar 80% e zonave kadastrale në shkallë vendi nga të cilat 82% e zonave kadrastrale rurale. Kjo do të thotë zoti Kryeministër, se 80 – 82% e familjeve fermere i kanë marrë çertifikatat e pronësisë që në atë periudhë.

Besoj se duhet ta dini se procesi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka filluar që në vitin 1994 me krijimin e projektit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme të financuara nga programi FAR dhe USAID me konsulencë të Universitetit Wisconsin në Amerikë. Të njëjtën gjë mund të themi dhe për rehabilitimin e sistemit kullues dhe ujitës. Në vendin tonë kanë funksionuar katër projekte të Bankës Botërore për ujitjen dhe kullimin përveç financimit të dhënë nga qeveritë shqiptare. Unë e vlerësoj angazhimin e qeverisë për rritjen e financimit për këto dy sisteme, si atë kullues ashtu edhe atë ujitës, por vlen të citoj që rrjeti i kanalizimeve për bujqësinë është rreth 40 mijë kilometra, shifrat e ndërhyrjeve në rrjetet ujitëse dhe kulluese që ju përmendni përgjatë takimeve me fermerë në zona të ndryshme të vendit, janë shumë inferiore në krahasim me atë që duhet bërë çdo vit. Si specialist i bujqësisë po ju them: Nëse vertetë doni te keni rezultate te mira, duhet të pastroni të paktën 20 mijë kilometra në vit, prandaj ju sugjeroj që përgjatë deklaratave tuaja mediatike t’i referoheni fakteve dhe ekspertizës profesionale.

Zoti Kryeministër, ju sugjeroj të jeni më i informuar për çfarë ka ndodhur përgjatë 25 viteve. Nuk duhet të mohoni kontributin e qindra specialistëve shqiptarë apo ndihmën financiare dhe teknike të institucioneve ndërkombëtare si USAID dhe Komisioni Europian. Ju flisni për 25 vite punë të pabëra, duke harruar që në këto 25 vite përfshihet edhe mandati i qeverisë qe ju drejtoni.

Zoti Kryeministër për një gjë keni të drejtë kur thoni se bujqësia është një sektor prioritar për ekonominë shqiptare, por në fakt bujqësia ka 25 vite, përfshirë këtu edhe mandatin tuaj, që nuk është trajtuar si e tillë, përkundrazi në gjithë këto vite është marrë më shumë prej këtij sektori dhe është dhënë më pak .

Ky bilanc negativ po çon përditë e më shumë në degradimin e këtij sektori. Dhe së fundi vlen t’ju them se: Vetëm atëherë kur të investojmë të paktën aq sa marrim prej tij, atëherë do të kemi një bujqësi të zhvilluar dhe si pasojë një ekonomi të qëndrueshme.