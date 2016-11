Lulzim Basha takim me krerët e PD në rrethe: Regjistroni të papunët, të pastrehët e të varfërit

Kryeopozitari Lulzim Basha akuzoi rivalin e tij politik, Edi Ramën se është i vetmi që nuk e kupton realitetin në vendin tonë.

Kreu i PD tha se në një kohën që gjithë Europa po vë theksin tek droga në Shqipëri, gjë që sipas tij po vë në rrezik dhe integrimin e vendit, Rama bën ekspozita të kushtueshme dhe jeton një një botë luksi.

Me ironi ai theksoi se edhe në takime me fermerët e njerëzit e varfër kreu i qeverisë merr me vete karriget e zyrës, pasi është mësuar me luks.

“Edhe këtë javë kemi qenë pjesë e një faze konsultimi me njerëzit, me anëtarët e PD. Ka qenë i vazhdueshëm por tashmë në këtë fazë përfundimtare do të na duhet që së bashku, me ju, me drejtuesit e PD në rrethe dhe qendër të marrim vendime për aksionin tonë politik që presin shqiptarët, për përfaqësimin tonë para shqiptarëve. Jam i bindur që në këtë konsultim i ka tejkaluar konturet e partisë, ne do të konkludojmë me vendimet e duhura dhe sa i takon alternativë së ekipit tonë të ri. Të nderuar drejtues të PD, të dashur bashkëqytetar, lajmet e këtyre ditëve nuk kanë lajme të mira. Realiteti ynë i drogës, i krimit, është fokusuar nga gjithë Eruopa. Mediat evropiane po flasim hapur dhe pa dorashka. Ky realitet që përjetojnë shqiptarët çdo ditë, po vë në rrezik integrimin evropian të vendit. E shohim, e prekim, i di unë, e gjithë demokratët. Ka vetëm një njeri në botë që nuk e sheh këtë realitet dhe i fshihet me vetmohim, ai është kryeministri i vendit. Në vend që të reflektojë në gjendje që është zhytur Shqipëria, ai keqinformon me regji qendrore. Sot e tash tre vjet në Shqipëri janë përjetuar dy botë; bota ku jetojnë shqiptarët, dhe bota që jeton Edi Rama.”, tha Basha.