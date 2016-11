Klik Ekspo Group është shndërruar në simbolin identifikues të biznesit shqiptar në botë

Luan Muhametaj: Klik ka ditur të lundrojë me sukses, pavarësisht krizës ekonomike

Përmes një ceremonie madhështore u çel pasditen e sotme në Tiranë Panari Ndërkombëtar i Bizneseve ‘Klik Ekspo Group’. Mbi 280 kompani nga të gjitha vendet e botës kanë mbushur të 3 katet e Pallatit të Kongreseve, ku për 5 ditë me radhë do të ekspozojnë produktet dhe shëbimet e tyre, duke e kthyer kështu Tiranën në kryeqendeën e biznesit dhe kulturës. Ministra të qeverisë shqiptare por edhe ministra të huaj nga Kina; Hungaria; Serbia etj, ishin të pranishëm në ceremoninë hapëse të Panairit, por nuk munguan gjithashtu edhe ambasadorë, delegacione, dhe ekspozues e sipërmarrës të shumtë.

Luan Muhametaj president i Klik Ekspo Group i uroi mirëseardhjen kompanive pjesmëarrëse dhe gjithë të ftuarve të tjerë ndërsa theksoi se në rrugëtimin e tij shumëvjeçar Klik Ekspo Group ka ditur përherë t’ia dalë më sukses dhe t’u mbizoëtrojë krizave ekonomike mes të cilash ka kaluar jo vetëm vendi ynë por gjithë Evropa.

“Ju falenderoj të gjithëve për prezencën tuaj këtu. Ngjarja është e rëndësishme për Klik Ekspo Group në çdo Nëntor. Megjithëse problemet e krizës që po kalon vendi ynë si gjithë Evropa dhe Ballkani, Kliku ka ditur të lundorjë në gjithë këtë oqean biznesi dhe me mjaft sukses. Klik mbetet një ekspansion ,”tha Muhametaj.

Ndërsa Ministri i Shtetit i Hunagrisë si i ftuar nderi theksoi se pjesëmarrja e Hunagrisë në evente të përmasave të tilla, është një element i vjetër dhe i rëndësishëm komunikimi midis kombeve, një traditë shumëvjeçare në çdo pjesë të Europës që kohë pas kohe të sjellin mallrat tona për tua u treguara atyre që jetojnë larg nesh. “Edhe ky panair i sotëm është një rast I shkëlqyer që Hungaria të komunikojë me kombin shqiptar. “Hungaria dhe SHqipëria nuk janë të panjohur për njëri-tjetrin, pasi kanë marrëdhënie të mira prej më shumë se 100 vjetësh. Që në shekullin e 15-të Gjergj Kastriot SKËNDERBEU kishte marrëdhënie alenace me uhdhëheqësit hungarezë; apo mbreti Zog që zgjodhi të martohej me një princeshë hungareze Geraldinën. Hungaria në këtë panaii do të prezantohet me shumë prdukte që nga vera; produktet e qumështit e deri te këpucët; bojërat e aparate matëse; po kështu edhe teknologji për burime energjitike të rinovueshme,’tha ministri hungarez.

Nga ana tjeter përfaqësues i bizneseve të Serbisë Marco Cadez theksoi se ky panair është i rëndësishëm për të gjitha vendet, jo thjesht për Serbinë, por edhe për Kosovën, Maqedoninë, Bullgarinë, Hungarinë e shumë vende të tjera të Ballkanit e më gjerë, për një ekonomi dhe treg të përbashkët, sepse vetëm duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin mund të jemi të suksesshëm me ekonomitë tona.

Tradicionalisht i organizuar në Nëntor, më i madhi manifestim biznesi që zhvillohet në Shqipëri konsiderohet edhe si Porta drejt Ballkanit.

Në evenimentin që ka celebruar tashmë kryeqytetin e Shqipërisë në pikëtakimin e mundshëm dhe ndërveprimit me temën Biznes-Kulturë-Bashkëjetesë.; marrin pjesë kompani nga pothuaj të gjitha vendet e botës.

Ky panair me të drejtë është konsideruar në këto dy dekada (tashmë ka hyrë në dekadën e tretë) si një pikë takimi e shkëlqyer për shkëmbimin e informacionit, ofrimin e një blerësi unik, mundësimin e shkëmbimeve të ndërsjellta për të diskutuar dhe zhvilluar bashkëpunime mes biznesit vendas e botëror në një periudhë disaditëshe intensive.

Pas dy dekadash, Panairi Ndërkombëtar i Tiranës i Klik Ekspo Group, tashmë është shndërruar në simbolin identifikues të biznesit shqiptar në botë, por njëkohësisht dhe një urë lidhëse mes bizneseve shqiptare dhe atyre të huaja. Panairi Ndërkombëtar i Klik Ekspo Group, do të qëndrojë i hapur deri më datë 28 nëntor.

Edicioni i këtij viti do të sjellë edhe plot surpriza. Veç bashkëpunimit me shtetet e njohura tashmë, të cilat prej vitesh janë pjesë e eksponateve ndërkombëtare të Klik Ekspo Group, do të ketë edhe pjesëmarrës të rinj, sipërmarrës dhe artistë të njohur botërisht.

Edhe këtë vit, pavijonet monosektoriale në intervale të përvitshme, ecin paralel me sektorët prioritarë dhe epërsitë e zhvillimit ekonomik: Ndërtimi dhe energjetika, burimet e rinovueshme të energjisë, industria kimike dhe farmaceutike, industria ushqimore dhe ambalazhimit, IT dhe risitë teknologjike, mbrojtja e mjedisit janë “kryefjala” e Panairit të nëntorit.

Qëllimi kryesor i Panairit Ndërkombëtar të Klik Ekspo Group në këto dy dekada ekzistencë të tij, ka qenë prezantimi i një Shqipërie me pasuri të mëdha natyrore, të cilat presin shfrytëzimin e tyre nga bizneset më të mëdha ndërkombëtare. Klik Ekspo Group ka dashur dhe ja ka arritur në 23 vite, t’u mësojë bizneseve të huaja të flasin shqip dhe t’i nxisë ato të investojnë në Shqipëri.

Përfaqësojnë vendin e tyre në ketë event të nëntorit ekspozues nga Kosova, Maqedonia, Serbia, Bullgaria, Greqia, Bosnjë Hercegovina, Sllovenia, Kroacia, Italia, Franca, Sllovakia, Hungaria, Republika Çeke, Austria. Por edhe ato realitete biznesi të cilat janë prezente si ekspozues në mënyrë alternative ose të përvitshme që vinë nga India, Polonia, Austria, Belgjika, Spanja, Argjentina.

Dhjetra aktivitete do të zhvillohen përgjatë ditëve të këtij panairi duke ekspozuar produkte dhe shërbime të reja.

Janë mbi 280 ekspozues ndërkombëtarë nga afro 30 shtete që kanë sjellë investimet e tyre të guximshme në Panairin e përvitshëm të ‘Klik Ekspo Group’, anëtar i UFI Company.

Edhe këtë vit, Panairi Ndërkombëtar i Klik Ekspo Group ka treguar se sa e vogël është bota dhe se ajo mund të mblidhet e gjitha në një Panair.

Në Panairin e Klik Ekspo Group, zyrtarizohet Dhoma e përbashkët e Tregtisë Shqipëri-Serbi

Dhoma e përbashkët e Tregtisë Shqipëri-Serbi është celebruar mbremjen e së enjtes, në kuadër të Panairit Ndërkombëtar të Tiranës, organizuar nga Klik Ekspo Group, ku biznesi serb prezantohet me një pavion të vecantë.

Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, Sokol Dervishaj duke përshëndetur krijimin e Dhomës së përbashkët të Tregtisë Shqipëri-Serbi, u shpreh se formalizimi i kesaj dhome tregtie do te afroje bizneset e dy vendeve tona dhe do te beje me shume se sa kemi bere ne politikanet per ekonomine.

Ai shprehu mbështetjen për rrugëtimin e ketij e te ardhmen e ketij institucioni.

Luan Bregasi Kryetar i Unionit të Dhomave të Tregtisë të Shqipërisë dhe homologi i tij serb Miroyub Aleksio, në ceremoninë e zyrtarizmit të Dhomës së përbashkët të Tregtisë Shqipëri-Serbi, u shprehen se, ky është një hap në ndihmë të biznesit të të dy vendeve, që kontribuon në të mirë të ekonomive të shteteve respektive.

Gjatë fjalës së tij Bregasi falenderoi Ambasadorin e Serbisë në Shqipëri për kontributin dhe mbështetjen që i ka dhënë krijimit të Dhomës së përbashkët të Trgetisë Shqipëri-Serbi, e cila do të jetë e aftë të bëjë më shumë për sipërmarrjen.

Ndersa kryetari i Dhomes se Tregtise se Serbise, Miroyoub Aleksisu shprehu bindjen se ky bashkëpunim i ri mes bizneseve do të shtojë shkëmbimet tregtare mes dy vendeve dhe do të jetë një institucion në mbështetje të interesave të biznesit.

Krijimi i shoqatës së përbashkët është iniciuar nga biznesmenë të Serbisë si dhe është mbështetur nga Dhoma e Tregtisë së Shqipërisë, Dhoma e Tregtisë së Tiranës, si dhe shoqatave të tjera të biznesit në Shqipëri.

Prezenca e kompanive serbe në Panairin “Klik Ekspo Group” ka kaluar më shumë se një 10 vjeçar. Tashmë çdo vit më shumë se 30 kompani zgjedhin të ekspozojnë produktet e tyre në eventin më të rëndësishëm që organizohet në Shqipëri; Panairin Ndërkombëtar të Tiranës.

Këtë vit Serbia shënon dekadën e dytë të pranisë së saj në Shqipëri. Plot 12 vite që prej 2004-ës sipërmarrja serbe qëndron në majë të statistikave të kompanive që marrin e japin me kundërpalët vendase me fokus në industrinë e lehtë, me bujqësinë dhe blegtorinë, tekstilin, mobiliet, përpunimin e metaleve, gjithnjë nën kujdesin e Dhomës së Tregtise me Jashtë të Serbisë, USAID, dhe Velexpo.

Panairi qe celi dyert sot ne Palltin e Kongreseve përveç se do të prezantojë në tregun shqiptar, sipërmarrësit më në zë serbë, do të ndikojë edhe në forcimin e lidhjeve ekonomike dhe rritjen e shkëmbimeve tregtare midis dy vendeve; duke lënë mënjanë frikërat dhe barrierat e vjetra politike. Pjesëmarrja e Serbisë për më shumë se një dekadë në Panairin Ndërkombëtar të Tiranës është një rast shumë i mirë për të vërtetuar teorinë e lartpërmendur, të një bashkëpunimi të frytshëm ekonomik mes dy vendeve tona.

Përveç turizmit dhe energjetikës, Dhoma Ekonomike e Serbisë e sheh potencialin e investimeve në Shqipëri në projektet e ndërtimit, por edhe në kërkimin e tregjeve të reja. Falë organizimit të eventeve të tilla biznesore si Klik Ekspo Group, edhe tregtia mes vendeve vjen duke u rritur.

Sipas Instat shkëmbimet e vitit të kaluar me Shqipërisë dhe Serbisë janë 95,8 milionë euro eksport nga Serbia dhe 13,6 milionë euro eksport nga Shqipëria. Kryesisht nga ky shtet ne importojmë produkte ushqimore, bujqësorë, materiale ndërtimi ndërsa ne eksportojmë kryesisht mallra ushqimore. Ndërkohë nje vend te konsiderueshëm zë import-eksporti i energjisë elektrike.

Serbia është edhe një lloj qendre Ballkanike e bizneseve të huaja që funksionojnë në Evropën Juglindore, ndaj pjesëmarrja e saj në panairin e bizneseve Klik Ekspo Group është e një rëndësie të veçantë.