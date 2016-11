Ivana, gruaja e parë e Donald Trump

E kush do ta mendonte se amerika do te kishte nje personazh si ai. Nje femije I cili u rrit ne Queens nga nje familje e cila pati edhe 4 femije te tjere. Padyshim ai e ka kaluar jeten e tij qysh nga femijeria dhe rina duke u perpjekur te jete me i miri ne cdo gje qe ka bere. Shume thone se ja ka arritur, shume te tjere madje e vene ne loje. Por sido te jete ai eshte Presidenti i vendit me te fuqishem te botes. Por ata qe nuk e dijne, syte e Donald Trump ishin dretjtuar nga shtepia e bardhe prej nje kohe te gjate.

‘problemi me i madh qe ky vend ka eshte se poltikisht korrekt

Por historia e tij nis shume heret. Perpara se trumpi ti vendoste nje emer nje prej ndertesave me te famshme te new yorkut babi i tij, Fred Trump, djali i nje emigranit Gjerman vendosi te investohej ne projekte infrastrukturore kudo neper new York.

Ai konsiderohej nje ndertues i suksesshem ne Quins dhe Brooklin. Puna e tij shkoi shume mire dhe ai vuri nje pasuri te konisderueshme permes ndertimit.

Kur Donaldi I vogel donte te kalonte kohe me te atin e tij menyra e vetme ishte te shkonte ne kantieret e ndertimit. Ishte vetem 5 vjec kur hipi per here te pare ne nje Buldozer.

Qysh ne femijeri Donlad trump tregonte interes per punen dhe investimet ne te cilat ishte perfshire I ati. Shume thone se ai ishte I lindur qe te futej ne boten turbulluese dhe plot shkelqim te te pasurve.

Si te japesh me te miren e vetes tende, ishte nje aspiratat e jetes se tij, gje te cilen e aplikoi edhe me vone duke e kerkuar kete shpesh edhe gjate fjalimeve te tij publike.

Donald u dergua ne akademine ushtarake te New Yorkut ku nisi nje nga sukseset e para te tij ne jete, Sukseses sepse ai rezultoi te ishte nje student plot disipline. Kete akademi e perfundoi ne 1964-ten dhe me pas ju dedikua studimeve ne fushen e biznesit ne universitet me te respektuara te kesaj fushe. Disa thone se ai doli nga shkolla si te rinjte e pasur qe e dijne se cfare I pret ndersa te tjere mendojne se ai meritoi plotesisht te merrte meritat e shkelqyra te nje shkolle jo te lehte per te gjithe.

Menjehere pas saj ai u rikthye ne kantieret e ndertimit per te punuar me te atin e tij Fred Trump. Vetem nje 25 vjecar i cili levizte neper new yourk me Kadillak ambicjet filluan te rriten gjithnje edhe me shume.

Trump ka qene gjithmone i vemendshem ne raportet mes tij dhe familjes por mbi te gjitha fokusin e tij kryesor e ka pasur tek suksesi duke e pare ate si nje factor per te bere me te mire jeten e tij te gjitheve.

Gruaja e parë

Ivana Trump eshte gruaja e pare e Donald Trump. Por Trump nuk eshte burri i pare per Ivanen. Ajo ka lindur ne Shkurt te vitit 1949-te ne Cekosllovaki. Emri i saj ka qene gjithmone i pranishem afer atij te Donald pavaresisht marteseva te tjera qe Donald pati pas ndarjes me Ivanen. Ne vitin 1971 ajo u martua Alfred Winklmayr me te cilin do te ndahej dy vjet me vone. Ne Vitin 1972 udhetoi drejt Kanadase dhe duke qene se aty garonte edhe ne lojrat Olimpike si skiatore qe perfaqesonte Cekosllovakine.

Per disa vjet ne vijim ajo jetoi ne Montreal ku permiresoi njohurite e anglishtes dhe punoi si modele. Me pas ajo u zhvendos nga Montreali ne New York ku promovonte lojrat olimpike. Ajo u bene nje shtetesa amerikane ne vitin 1988.

Aty ajo njohu Donald Trump me te cili u martua ne vitin 1977-te. Gjate viteve te marteses se saj me Donald roli I Ivanes Ishte i konsiderueshem dhe me mjaft ndikim te shoqeria e burrit e te saj, Trump Organisation. Ajo u divorcua nga Trump ne Vitin 1992. Dy vjet me pare per Trumpin thuhet se kish nisur nje lidhje e re Marla Maples.

Pas pas ndarjes me Donald Trump, Ivana do te martohej me Riccardo Mazzucchelli. Dashuria e Ivanes per djem me te rinj se vetja dukej se ishte kthyer ne nje obesison dhe tashme ajo nuk mund te bente pa ta sikurse do te pohonte edhe vete ne nje interviste televizve duke thene se kam nevoje per energjine qe te rinjte me japin.

Ne vitin 2008-tekur ishte 59 vjecare Ivana Trump do te martohej Rossano Rubicondi ne ate kohe 36 vjec. Dasma e saj e katert kushtoi 3 milion dollare por vendi ku u organizua ishte akoma me I vecante. Pikerisht ne rezidencen e ish bashkeshortit te saj Mar-a-Lago.Pasuria aktuale e Ivana Trump llogaritet 60 milion euro, duke kujtuar se vetem nga divorici me Trump ajo mori nje pasuri prej 25 milion euro kesh, nje apartament ne Trump tower, nje prone ne conecticat me 45 dhoma dhe akses tek rezidenca ne mar a lago.

Ajo tani jeton ne manhatan, kjo eshte shtepia ku kalon shumicen e kohes. Miku i jetes me besnik per mometin eshte qeni “Tajger” te cilin nuk e ndan nga dora. Marredhniet e saj me Donaldin aktualisht kane mbetur shume miqesore gje per te cilen flet me shume respekt. Me te ka 5 niper e mbesa.

Ivana Trump u kthye ne nje personazh shume shume te njohur. Ajo shkroi disa libra dhe u perfshi ne disa projekte kinamatografike. Martesa e saj me Donaldin zgjati 14 vjet.