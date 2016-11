Avioni i Donald Trump Boing 757 më luksozi i llojit të vet në botë

Palm Beach Florida eshte vendi ideal per te pasurit amerikane. Prej andej niset shpesh edhe nje nga avionet me te bukur dhe te kushtueshem te botes. Ai trajtohet me te njejtin respesket qe trajtohet edhe pronari I tij.

Avioni i Donald Trump Boing 757 eshte nje nga Jetet Pivrate me impresionues dhe luksoz te llojit te vet ne bote.

Ndersa ky eshte njeriu qe Donald Trump I beson jeten e tij ne ajer. John Donken Eshte piloti personal i Donald Trump qysh nga viti 1989. Detyra e tij eshte qe cdo gje te shkoj ne perfeksion dhe sa here qe Donald Trump kerkon te ndryshoje drejtimin e udhetimeve ne te jemi te pergatitur per cdo destincaion tregon ai. John drejton nje nga Boinget me te mire private qe parate mund te blejne. Nje nga te vecantat e ketij avioni jane motorret e tij te medhenj Rolls Royse.

Avioni eshte shume i shpejte, tmerresisht i rehatshem, ka nje sistem i cili minimizon zhurmat qe vijne nga jashte dhe manovron shume mire kur ka turbulenca.

I ndertuar per te mbatjur 229 pasagjere, ai eshte sa 3 fishi i nje jeti privat normal, 47.32 metra i gjate, krahet arrijne nje gjatesi prej 39 metrash dhe lartesia e bishtit shkon ne 14 metra.

Por le te kalojme ne pjesen e brendshme te avionit I cili kushton 100 milion dollare. Detajet metalike jane kryesisht prej floriri dhe sediljet prej lekure nga me e kushtushmja dhe cilesorja. Ajo qe bie menjehere ne sy eshte hapesira. Avioni ka dy dhoma gjumi te medha dhe nje dush.

John, piloti personal i Trump eshte avioator ne gjak. Edhe ai ati i tij ka qene nje pilot dhe u mesua te qendronte ne kabinen e avioneve qekur ishte 15 vjec. Ai ne fillim mesoi te drejtonte nje avion dhe me pas mesoi si te ngiste nje makine.

Shefi i John, Donald Trump eshte nje njeri shume i veshtire dhe i paparashikueshem. Ndaj ai duhet te studioje shume mire cdo levizje te Donald Trump lidhur me destinacionet ne te gjithe boten. Nje nga levizjet e tij me te shpeshta eshte levizja e Trumpit nga Palm Beach ne Florida drejt New Yorkut. Dy destinacione ku ndodhen edhe shtepite e tij kryesore. Cdo 18 muaj avionit I behet nje inspektim total deri ne detaje dhe kjo ne menyre qe te shmanget cdo e papritur apo avari gjate fluturimit. Per Donald Trump eshte e paimagjinueshme qe ti thuhet se avioni ka nje defect apo te humbase kohe me kontrolle rutine jashte parashikimit. Per nje shef si ai koha eshte flori ne plot kuptimin e fjales.

Pas kontrolleve rutine te sigurise para cdo fluturmi, milarderi Trump shfaqet ne bord.

Gjeja e pare qe bej sa here hipi ne kete avion eshte te shoh per detajet, une gjithmone studioj detajet , – thote Trump.

Ai sheh pasteritne, rregullin, shkon tek kabina e pilotit dhe sigurohet do qe cdo gje te jete perfekte.

Besimi dhe respekti, jane binomi qe kane bashkuar per vite me rradhe Donald Trumpin dhe John Donken. Itegretiti dhe cilesi maksimale ne pune eshte nje nga kerkesat paresore qe Donald Trump ka per kedo qe punon per te. E njejta gje mund te thuhet edhe per kete avion, I cili ulet e ngrihet duke bere nje zhurme minimale fale motorreve rolls Royesi qe duhet thene kane qene nje kerkese e vete Trumpit.

Ndersa kjo eshte Xhia, asistetnja personale e flutrimit e cila punon per Trump qe nga viti 2005. Ajo njeh mire kerkesat e tij ne nje avion I cili ofron cdo gje deri tek kuzhina gourmet.

Donald Trump eshte ne maje te botes me kete avion, i cili arrin ne New York nga Florida per 2 ore.

Avioni I tij sipas nje procudere qe ndiqet per personaletite te ketij kalibri kalon permes terminilave qe jane gjithashtu private. Keto terminale kane edhe rregullat e tyre. Psh ai i New Yorkut mbyllet ne oren 12 te mesnates dhe me pas cdo fluturim behet thujse i pamundur per tu ngritur perjashto ketu rastet e emrgjencave. Por Donald Trump i pelqen ti thuaje ndonjehere rregullat, sepse sipas tij edhe ai ka rregullat e veta. Por pavaresisht vonesave te Trump cdo gje duhet te jete gati per mberritjen e tij ne bord.

Avioni I tij le aeroportin me 7 minuta vonese pas mesnate. Do te shkoj ne Skoci e me pas ne Londer tregon Trump, do te jete nje udhetim I bukur. Keto jane detajet e udhetimeve te nje njeriu I cili njeh mire cfare eshte pushteti dhe ai e zoteteron ate plotesisht tek gjithcka e rrethon.

Nje nga kerkesat e Trump , disi bizarre ishte edhe ajo per te fluturuar mbi pronen e tij te golfit, ne fakt kjo ishte edhe nje kerkese ne menyre qe fotografet te kishin mundesi te shkrepnin foto me avionin e tij mbi fushat e golfit.

Nga skocia avioni udheton drejt Londres ku do te qendroje vetem nje gjysem dite. Ekuipazhi nuk ka kohe te shkoje ne hotel dhe derisa Trump te mbaroje detyrimet e tij ata mund te pushojne ne pjesen e Loungit te avionit Boing 757. Keshtu mbaron edhe nje tjeter udhetim ne kete avion I cili eshte I mbushur plot me ngjarje dhe udhetime te papritura