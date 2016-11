Natë rekordi, 12 gola në një ndeshje

Nje fitore shume te rendesishme arriti Juventus ne Spanje perballe Seviljes. 3-1 fiton Juventus.

Te paret shenojne vendasit me Pareja ne min 8.

Or gjerat lehtesohen per Juventus ne minute e 34 kur Varques largohet nga fusha me kartonin e kuq.

Manxhukis dhe dy gola te Markizios i dhan seish vendin e pare bardhezinjve.

Per llogari te grupit H Lion fitoi me rezultain minimal 1-0 me gol te shenuan Lazarete ne minute e 72.

Reali i Madridit ka siguruar kualifikimin për në fazën tjetër të Ligës së Kampionëve pas fitores së sotme me rezultatin 1-2 në Portugali ndaj Sportingut të Lisbonës.

Kampionët në fuqi të Europës arritën të triumfonin falë golave të Varanes në minutën e 29 dhe Benzemasë në minutën e 87. Adrien Silva barazoi shifrat përkohësisht me anë të një penalltie në minutën e 80. Sportingu e mbylli këtë ndeshje me 10 lojtarë pas daljes me karton të kuq të Zhoao Pereirës në minutën e 64-t.

Ngrupin g Kopenhagen ghe Porto e mbyllen pa gola 0-0.

Nderkohe Lesteri City fitoi 2-1 me Klub Bryzh.

Okazaki dhe Markez shenuan per anglezet, , Iaquerdo ngushtoi shifrat per belget.

Ndërkohë Borusia e Dortmundit mori një fitore të çmendur përballë Legias së Varshavës në Gjermani. Të besuarit e Tuhel, tashmë të kualifikuar, arritën të fitonin me shifrat 8-4 ndaj polakëve. Kjo ndeshje me 12 golat e realizuar thyeu rekordin e ndeshjes me më shumë gola të shënuar në Ligën e Kampionëve, teksa rekordi i mëparshëm ishte 11 gola.

Pas këtyre rezultateve, Dortmundi udhëheq Grupin F me 13 pikë, i ndjekur nga Reali me 11.

Ndeshja e fundit direkte mes tyre në “Santiago Bernabeu” do të vendosë edhe ekipin që do të kualifikohet si i pari i grupit.

Ndërkohë Sportingu mban vendin e 3-të me 3 pikë dhe Legia është e fundit me vetëm 1 të tillë.

Ne grupin E Cka e moskos e mbylli ne barzaim 1-1 me Leverkusen

Voland shenoi ne minute e 16 per gjermanet, nderkohe izraeliti Naco ejkulibroi ndeshjen 76.

Nderkohe Monako fiton me Totenham 2-1.

Sidibe hapi rrugen e rrjetes per Monoko dhe kean barazon me 11 metersh ne te 52.

Goli e fitoren e reralizoi Lenar nje minute me pas