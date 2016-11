Trump sërish betejë me mediat, anulon intervistën në New York Times

Donald Trump ka vijuar përplasjet e tij me mediat teksa kësaj rradhe ka anuluar një interviste me prestigjozen New York Times, me pretendimin se kjo e përditshme ka vijuar të bëjë raportime të padrejta për të. Presidenti i zgjedhur deklaroi se New York Times ka vijuar që të bëjë mbulime të njëanshme të atmosferës që është krijuar pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale. Kjo nuk është hera e parë që Trump polemizon me mediat, pasi edhe më herët ka patur përplasje të vazhdueshme, duke i quajtur ato si të shitura dhe të manipuluara nga kampi demokrat.

Ndonëse deklarata e bërë nga zyrtarët e republikanit nuk ishte shumë e detajuar, në komunikatë nënvizohej se New York Times nuk ishte treguar e drejtë me të në raportime.

Për ngjarjen reagoi edhe vetë miliarderi përmes një postimi në rrjetin social twitter, ku shkroi se e përditshmja amerikane vijon që mbajë qëndrime të njëanshme në lajmet që lidhen me skenën politike në Shtetet e Bashkuara, e më konkretisht me atmosferën e krijuar pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale.

Kjo nuk është e parë që Trump polemizon me mediat amerikane. Gjatë gjithë fushatës së tij elektorale republikani pati përplasje të shpeshta me media të ndryshme, të cilat i akuzonte se po mbështesnin në mënyrë të padrejtë ish-rivalen e tij në garën presidenciale, Hillary Clinton.

Një prej përplasjeve më të ashpra ishte edhe ajo që Trump pati me moderatoren e Fox News, Megyn Kelly, gjatë primareve partiake të republikanëve.

Presidenti i zgjedhur amerikan ndërkohë po vijon punën e tij për tranzicionin e pushtetit, teksa po projekton edhe skuadrën që do të marrë në dorë adminsitratën e ardhshme të Shteteve të Bashkuara.

Miliarderi ka theksuar se më të favorizuarit për të marrë poste të rëndësishme do të jenë personat të cilët e mbështetën gjatë garës.

Më herët, Trump bëri një premtim të bujshëm, teksa deklaroi se në ditën e parë që do të marrë zyrën do të anulojë marrëveshjen e Partneritetit Transpaqësor, një akord ekonomik që është konsideruar shpesh herë edhe si një gur themeli për politikën e jashtme të administratës Obama.