Komentuesit: O daku, si the për Trump… Rama: Mos u mërzisni, edhe pas 2018-s këtu do të më keni

Kryeministri Edi Rama ka replikuar në faqen e tij zyrtare në Facebook, me disa komentues. Ai ka postuar një video ku tregon rastin e një pensionisteje që ka marrë legalizimin e shtesës në banesën e saj, dhe me këtë rast iu është përgjigjur edhe disa komentuesve.

Një komentues i shkruan Kryeministrit se tani që u zgjodh Tramp si do ja bëjë. Por Rama përgjigjet se edhe pas vitit 2018 do jetë ende këtu.

Pjesë nga replikat:

B. R.: Nje shtet duhet te veproje me STANDARTE. Ku te gjithe nevojtaret e nje shtrese te caktuar te kene te garantuar ndihmen. Jo diferencime te personalizuara. Mundet qe nje qytet ose fshat ne Shqiperi te jete kopsht me lule por Shqiperia vajton. Mundet qe disa vete te jetojne ne luks por djemte tane po “arratisen” e Europe. Shqiperia duhet te ndryshoje ne cdo cep. STANDARTE rregulla te hollesishme ne cdo qelize duhet te vendosen. Asnje gje ne dore te njerit ose tjetrit por ne dore te ligjit.

Edi Rama: Djemte tane jane “arratisur” po “arratisen” dhe do te “arratisen” ashtu sic jane kthyer po kthehen e do te kthehen, sepse per fat te mire nuk jetojme me ne bunkerin e komunizmit, po ne nje bote te lire ku Shqiperia s’ishte Zvicer, s’eshte Zvicer dhe nuk do jete Zvicer, por nje vend qe zhvillohet mes mjjera veshtiresish ne nje Europe ku te tjeret, edhe pse me te zhvilluar se ne, polaket per shembull, jane “arratisur”, (6 milione deri tani), “arratisen” dhe do te “arratisen” nga vendi i tyre, ku edhe kthehen e do te kthehen, nderkohe qe Polonia sot s’ka lidhje me Polonine e 25 vjeteve me pare! Prandaj, te punojme sa me shume dhe sa me mire, ashtu siç punojne shumica e shqiptareve sot ne Shqiperi, e t’i leme keto vajtimet per standarde te cilat bota i ka arritur pas mundimesh te medha e vitesh te gjata!

E. D.:z.Rama. ta gezoni mandatin e dyte te qeverisjes, por jo per faktin se rilindja eshte e mire, thjesht sepse nuk ekziston opozita. ne kohen kur ju vetereklamoni sukseset tuaja, realiteti eshte krejt ndryshe. dhe ju siguroj qe nuk degjoj brockullat e kazanit, qe perdorni ju si refren. ( shpresoj qe mos me beni bllok)

Edi Rama Ervin, nuk kam asnje arsye te te bej bllok, por mund te te them se jo vetem gjithcka qe publikohet ketu eshte thjesht pjese e realitetit, por edhe pse padyshim realiteti eshte larg i gjithi se qeni i ndryshuar rrenjesisht ose po te duash edhe pjeserisht, ndryshimet po ndodhin ne cdo sektor si rezultat i reformave te thella qe jane ndermarre! Per shembull ekonomia nga 0.Dicka% tre vjet me pare rritet sot me +3.5% dhe ky te siguroj eshte nje realitet jo nje reklame! A eshte mjaft?! Sigurisht qe jo! Por eshte shume ne tre vjet kthese nga buza e gremines ne drejtimin e duhur.

R.H.: Ishalla sherohesh moj zonje se nuk do te hyje ne pune legalizimi pastaj. Shteti duhet te meret me ty te sheroje 1 here pastaj legalizimin. Pac jete te gjate zonje

Edi Rama Ah vertet Renis, domethene shteti duhet te gjeje kuren e diabetit perpara se sa t’i legalizoje shtepine thua ti?! Ide shume e madhe kjo per t’u kuptuar nga njerez si une, qe besojne se ndryshimi i vertete vjen hap pas hapi, ku hapat e “vegjel” si ky i legalizimeve bejne diferencen!

B.N.: Me fal por kur te fillojn te punojn makinat me uj do vini aksiz dhe per ujin………ne shyqyr kursjem nga pak nga gazi ju dirket taks

Edi Rama: Me siguri qe do kete akcize dhe per ujin, nderkohe qe ajo per gazin eshte ne cdo vend te botes pervec ne Shqiperi, ku sidoqofte eshte krejt minimale!

E.B.: O Daku po si the per Trump. mos e dhant Zoti qe te boet president,,, ahhahaha po tashi si do ja bosh,, 2017 po vjen me shpejtesi ike plaku mere ike!!!

Edi Rama: Ke pare shume filma te Kinostudios ti Eagle Black, mire ke bere, po realiteti eshte ca me ndryshe prandaj qesh e kenaqu me filmat po jo aq shume sa te merzitesh ne 2018-en kur te jemi prape duke komunikuar ketu bashke.