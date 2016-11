Ben Blushi tek Çim Peka

MË POSHTË INTERVISTA E PLOTË E BEN BLUSHIT DHËNË PËR GAZETARIN ÇIM PEKA

Çim Peka: Përshëndetje, sot në emisionin “FAKT” kam Ben Blushin. Faleminderit që erdhe. Të uroj për nismën e re edhe pse ftesa ka qenë e kahershme. Këto kohë ju kam ftuar disa herë, por kam përshtypjen se keni një farë kompleksi që të mos paragjykoheni si i djathë. Çfarë është Ben Blushi? Rilindas nuk është, i djathtë nuk është? Çfarë të majte përfaqëson Blushi?

Ben Blushi: E para faleminderit që më ke ftuar dhe dua të them dy fjalë në emër të projektit më të ri politik që bashkë me shumë miq, kemi prezantuar fiks 2 javë më parë, në datën 1 nëntor dhe që quhet LIBRA. Për të ju përgjigjur edhe pyetje tuaj, LIBRA ka marrë përsipër të bashkojë sa më shumë vullnete dhe njerëz të pakënaqur në Shqipëri, që përfaqësojnë ato shtresa që janë sot më të diskriminuara nga qeveritë, tregu dhe shoqëria, e kryesisht këta janë shtresa e mesme dhe e varfër. E LIBRA e cila funksionon prej gati 2-3 javësh, shpresojmë që të regjistrohet formalisht në gjykatë në ditët që vijnë. Sipas ligjit shqiptar ne duhet të depozitojnë 3 mijë firma që të marrim regjistrimin në gjykatë, e ne kemi depozituar gati 5 mijë firma. Në faqen tonë online, për arsye të kuptueshme dhe financiare që ne nuk i kemi dhe nuk besoj se do i kemi sepse ne nuk do të përfaqësojmë kurrë të pasurit, sepse të pasurit i kanë 3 partitë e veta në parlament që i përfaqësojnë shumë mirë, Rilindjen, PD dhe LSI-në. Besoj se të pasurit janë përfaqësuar mrekullisht në Kuvendin e Shqipërisë. Për këto arsye LIBRA si projekt modest financiar, do operojë shumë online. Mund të ju them vetëm që në faqen tonë online, Libra.al për 2 javë, janë regjistruar 3500 shqiptarë si anëtarë me të drejta të plota. Për të ardhë tek pyetja jote, që më pyesin të gjithë në fakt, është një projekt politik i përbashkët i shumë njerëzve. E për këtë arsye, meqë aty ka të majtë, të djathtë, të qendrës, njerëz që nuk janë marrë kurrë me parti politike, LIBRA është një parti e qendrës së spektrit politik shqiptar.

Çim Peka: Dakord, por a mund të flasim për një Ben Blush tipik të majtë?

Ben Blushi: Ju mund të flisni padyshim. Kam hequr dorë nga shumë pikëpamje, duhet të ua them. Unë besoj që Shqipëria sot është në situatë emergjente. Që lidhen me, papunësinë, nënshtrimin e shoqërisë nga tregu.

Çim Peka: Sapo u shprehët që nuk kam hequr dorë nga disa gjëra. Pyetja ime është: Nga çfarë ka hequr dorë Ben Blushi?

Ben Blushi: U bë të paktën 3 vite, që jam shumë aktiv edhe unë hyj te njerëzit që besonte se pas zgjedhjeve të vitit 2013, Shqipëria mund të merrte një kurbë tjetër zhvillimi. Mund të modernizohej, polarizimi shoqëror të zbutej, të kishte më shumë investime të huaja, më shumë punësim, më pak emigracion, korrupsion, e më shumë drejtësi. Për fat të keq këto gjëra në këto 3 vite nuk ndodhën. Gjëja nga ajo që kam hequr dorë është një parti ku kam milituar prej 20 vitesh dhe e kam mbështetur të vijë në pushtet në vitet 1996-97, kur pushtet nuk kishte. Kur kthehem pas në 1996-97, unë kam qenë kryeredaktori i gazetares më të madhe në Shqipëri në atë kohë, e cila po të kthehemi në kohë, kur nuk kishte televizione private, nuk kishte FB, nuk kishte internet, shoqëri civile, kishte vetëm një gazetë, totalisht të angazhuar si gazetë opozita, ishte Koha Jonë dhe nuk besoj se ka pasur media që kanë ndihmuar më shumë PS, të vijë në pushte më shumë se ajo gazetë. Me qëllim. Kështu që kam hequr dorë nga 20 vite kontribut. Sigurisht jo me vullnet të lirë, nuk ka qenë kurrë ambicia im të ik nga PS. E kuptova këtë, ditën që kuptova se PS u nënshtrua, një grupi biznesi, banditësh, të pasurish, jo të pasurish sepse ka shumë të pasur bota dhe Shqipëria e unë nuk i paragjykoj aspak, por të pasur që marrin ditë për ditë fonde publike. E pasurohen përmes pozicionit që kanë në administratë apo klientelës që vendosim me partitë apo ofiqarët publik. Jam distancuar nga kjo gjë, ditën që kuptova se PS iu nënshtrua Rilindjes dhe kam bindjen se një pjesë e madhe e socialistëve (nuk kam asnjë gjë, i ftoj në projektin tim) se një parti që të heq të drejtën e votës, të heq mundësinë e zgjedhjes, kjo parti ka humbur arsyen për të ekzistuar. Kjo është Rilindja me të cilën unë jam në opozitë, unë kam qenë në opozitë më ta dhe do të jem në opozitë gjithë jetën.

Çim Peka: Z. Blushi, një prej qëndrimeve tuaja që u duk se do të rivalizonte Edi Ramën sistematikisht ka qenë shkrimi: Mos i fol shoferit në autobus. Ka kohë, kur Rama sapo ishte bërë kryetar opozite. A është e vërtetë që Ben Blushi ka vendosur të heqë dorë nga PS, vetëm kur ka kuptuar se Rama nuk e kandidon më për deputet.

Ben Blushi: Kjo nuk ka asnjë lidhje. Për sa kohë që në këtë grup. Se nuk është më parti, është një ndërmarrje private që quhet Rilindja, me pronar mazhoritar Edi Ramën, i cili herë pas here u merr aksione anëtarëve të tjerë, të cilët natyrisht duhet të jenë: O të fortë, o të pasur o kriminelë. Këta pranohen në ndërmarrjen Rilindja.

Çim Peka: E keni bërë të qartë që në ndërmarrjen e tij nuk keni punë …

Ben Blushi: Në këtë ndërmarrje pra ishte shumë e lehtë të konveroheshe në diçka tjetër. Unë nuk pranova të konvertohem në Rilindist. Ikja ime ka qenë me vullnet të lirë. Unë iu futa një rruge më të vështirë. Ka shumë njerëz aty që kanë një karrierë më të vjetër se unë në PS, të cilët heshtën dhe e kanë shitur me mandat. Unë nuk e pranova këtë gjë sepse për fat të mirë, akoma fjala ime blihet në këtë vend dhe mund ta shkëmbeja me një mandat. Nuk do doja kurrë të isha deputet i Rilindjes. Në 2013 bëra fushatë për PS, në 2017 nuk do ketë më PS, deputet i Rilindjes nuk do pranoja të isha dhe sot jam një njeri i lirë dhe i lumtur e i kënaqur që bëra këtë zgjedhje, mbi të gjitha për ti shkuar deri në fund nevojës time për liri. Ky projekt ku jam futur, që quhet LIBRA, që do të thotë, Dije, Liri e Ekuilibër, është projekt lirie, jo vetëm për mua, por për shumë njerëz që vijnë nga PD, PS, e çdo parti tjetër e këtij spektri politik që në 25 vite ka bërë vetëm viktima në Shqipëri. 1 mln emigrantë ka prodhuar kjo klasë politike. Më thoni një klasë politike në botë, veç atyre që bëjnë luftë si në Siri, që 30 % të vendit të vet e kanë nisur në emigracion. Ky është bilanci i një klase politike që dua të shkëputem e ta sulmoj.

Çim Peka: A keni qenë vetë personalisht gjatë këtyre 3 viteve, klientelist me kritika. Çfarë kam parasysh me këtë. Dikasteri i cili ka hasur më shumë debate, e ndoshta është edhe dështimi më i madh për shkak të kanabisit është Ministria e Brendshme. Ministri që ju atakuar më së fundmi është Saimir Tahiri. Sa herë që keni pasur shpërthime ndaj Rilindjes Tahiri është parë pas jush ose në restorant apo kafe me Ben Blushin?

Ben Blushi: Kjo nuk është fare e vërtetë. Është në stilin tim, edhe kur nuk kam qenë në politikë, por edhe gazetar, nuk sulmoj askënd personalisht. Unë kam sulmuar Rilindjen si projekt politik, ku është edhe ky ministër. Nëse ju kujtohet, me modesti po e them, i pari njeri që në 2014 ose fillim i 2015 kam bërë një shkrim që quhet: Funerali i Rilindjes. Në atë shkrim i kam ndarë rilindistët në dy pjesë: Krenaristë dhe Kanabistë. Nuk ishte folë kurrë njeri për kanabizimin përpara asaj date. Një nga debatet më të mëdha që kam pasur brenda Rilindjes që në fillim të 2014 ka qenë shtysa apo nxitja ose presioni publik që kam bërë për të hyrë në Lazarat.

Çim Peka: Keni thënë që Tahiri nuk ka frikë, por ka frikë Rama…

Ben Blushi: Kam thënë që Tahiri mund të hyjë në Lazarat, por ka një pengesë Rama. Nuk e di sa u provua kjo, por koha provoi një gjë tjetër: Shqipëria u lazaratizua, u kanabizua me ritme më të shpejta dhe ky është një fakt publik që e kam denoncuar prej kohës dhe para 2 javësh kam thënë se: Kanabizimi është politikë shtetërore ekonomike. Unë e konsideroj kanabizimin si politikë shtetërore ekonomike që u kthye në nevojë akute e kësaj qeverie në muajt shkurt, mars, prill 2016, kur inflacioni ra pothuajse në deflacion dhe shkuam në 01, 02, 03 deflacion. Ishte kurba më e ulët se 1997. E tregoi atë që të gjithë e dinim se konsumi ka rënë në Shqipëri, njerëzit nuk kanë para për të shpenzuar, vendet e punës humbën e nuk ka investime të huaja. Në këtë panik e vetmja zgjidhje kriminale që gjeti kjo qeveri me koshiencë ishte masivizimi i kanabisit me qëllim rritjen e investimeve në Shqipëri. Sepse njerëzit që kanë investuar aty, kanë investuar, sepse kanë investuar për ujë, tuba, kallash, plumba, transport. Ja pra kjo është. Qeveria mburret duke mbjellë kanabis. Ka më shumë likuiditet me para të zeza në qarkullim.

Çim Peka: Le të kthehemi pak në kohë. Ministria më pak e kritikuar nga ju ka qenë ajo e Brendshmja, e cila është dhe më e dështuara për shkak të kanabisit. Ministri që keni atakuar më vonë se gjithë të tjerët është Saimir Tahiri. Shto faktin se sa herë që keni pasur shpërthime apo fjalime kundër Rilindjes, Tahiri është parë pas jush në kafe apo restorant.

Çim Peka: Pas zgjedhjes së 2013, deri në momentin kur Rama përzgjodhi ministrat e tij…

Ben Blushi: Kam bërë një pakt me të gjithë ata që kemi themeluar LIBRA-n që të shohim vetëm para, por ti e ke qejf të kthesh pas. E pranoj paktin me SYRI-n… nuk është i të shkuarës. Është hera e parë që ju pyes për këtë gjë: A i keni kërkuar Ramës në 2013 të ju bëjë ministër?

Ben Blushi: Absolutisht se kam bërë këtë bisedë me asnjeri, përfshi edhe kryeministrat e para 2005, me të cilët kam punuar…

Çim Peka: Nuk i keni thënë Ramës që preferenca ime është Ministria e Mbrojtjes dhe ai ju ka thënë se nuk jeni në listën time për ministër…

Ben Blushi: Absolutisht nuk kam bërë biseda me asnjeri dhe as nuk do bëj. Sikur kjo bisedë të zhvillohej do kisha marrë përgjigjen që do doja. Nuk kam bërë këto biseda sepse e kam dëshmuar gjatë karrierës që: liria ime vlen më shumë se pushteti. Do të ju kujtoj një gjë, në vitin 2007 unë kam qenë kreu i grupit të PS në Kuvend dhe kam dhënë dorëheqjen për arsye që nuk vareshin nga unë. Sepse nuk i bleva unë 6 deputetë, të cilët sot janë Rilindas, që është një nga argumentet më të forta që kam. 6 deputetë që votuan Topin dhe të cilët PS i përjashtoi si të blerë në 2007, u blenë nga Berisha nga qeveria e kohës në funksion të Bamir Topit, e di kush janë sot, është një Bukurosh është anëtar i asamblesë Kombëtare të PS. Ai është në PS, unë nuk jam. Kjo tregon se shkëmbimi i lirisë time nuk ka qenë kurrë në këtë mënyrë. Nuk kam pasur asnjë interes të isha pjesë e kësaj qeverie.

Çim Peka: U shprehët pak më parë se të pasurit kanë 3 partitë e tyre, PS, PD, LSI. Të varfrit nuk kanë parti, partia juaj është partia e të varfërve. Por ka një gjë z. Blushi…

Ben Blushi: Nuk është partia e të pasurve, por do përpiqem që ti përfaqësoj…

Çim Peka: Çdo i varfër, ëndrra e tij është të bëhet i pasur. Pse duhet të vijnë te ju e të mos shkojnë te partia e të pasurve?

Ben Blushi: Kjo është shumë e thjeshtë, në Shqipëri shumë çka ka ndryshuar në këto 25 vite. Ajo që ka ndryshuar më shumë dhe është bërë më shqetësuese dhe është nëna e të gjitha të këqijave është pabarazia. Kjo po shkakton kaq shumë ndryshime politike në Europë e SHBA, sa ne sot nuk e imagjinojmë dot. Do vijë kjo ditë edhe në Shqipëri. Mjafton të ju them një statistikë: 5 % e shqiptarëve, të pasur, kanë më shumë para në banka dhe prona se 95 % e të tjerëve. Ky raport pabarazie nuk ekziston askund. Veç në Amerikë Latine. Ehe SHBA, Europa e Greqia kanë pabarazi, por jo këtë pabarazi ku 5 % kanë më shumë se 95 %. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që në 25 vite, të 3 partitë e vjetra që kanë qeverisur, veç e veç o bashkarisht siç po ndodh kanë thelluar pabarazinë mes të pasurve dhe të varfërve …

Çim Peka: LSI nuk e konsideroni parti e re?

Ben Blushi: Absolutisht është parti shumë e vjetër, sidomos në politikat që bën. Pra këto 3 parti kanë thelluar hendekun mes të pasurve dhe të varfërve duke bërë politika monopoliste të cilat kanë ndihmuar që të pasurit të pasurohen, e të varfrit të varfërohen. Nuk ka asnjë vend në Europë, ku 400 mijë shqiptarë jetojnë me 400 lekë të vjetra në ditë. 1 në 7 shqiptar konsumon më pak se 400 lekë të vjetra në ditë. Ky nuk është prag varfërie, po mjerimi. Isha pardje në Klos e Burrel, ku me shumë miq themeluam LIBRA-n. Kur ua thashë këtë statistikë, të paktën 10 veta që ishin në sallë me mua u ngritën e thanë: Ne jemi 1 prej tyre, ne konsumojmë më pak se 400 lekë të vjetra në ditë. Kjo është kufiri minimal i mjerimit. Tani a mundet një shoqëri të ndërtojë të ardhmen e vet, të ketë një arsim të pranueshëm ti japë të rinjve zanat me këtë nivel varfërie? Unë besoj që kjo është e pamundur. Një nga detyrimet e kësaj shoqërie është shpërndarja e drejtë e pasurisë. Në një vend që ka pasuri të mjaftueshme…

Çim Peka: Jeni krejt korrekt, mediat deri sa keni bërë partinë ka pritur çdo fjalim tuajin në parlament, unë kam bërë një shkrim: Blushi flet si Berisha e voton si Prenga, deri në momentin që jeni shkëputur nga Rama.

Ben Blushi: Kjo është e pavërtetë …

Çim Peka: Deri në momentin që jeni shkëputur kështu ka qenë…

Ben Blushi: A mund ta sqaroj …

Çim Peka: Po… kur keni votuar ndryshme nga Prenga ndryshe nga Rilindja?

Ben Blushi: Unë kam votuar kundër ligjin e pronave, të arsimit të lartë, ligjit të mbetjeve. Këto kanë qenë çështje themelore. Nuk kam pasur mundësi se do kisha votuar kundër koncesioneve në shëndetësi që ka dhënë kjo qeveri, se nuk kanë ardhur në parlament. Koncesionet janë dhënë me vendime qeverie. Unë nuk jam anëtar qeverie, por parlamenti. Po të kishin ardhur koncesionet 300 mln euro do kisha votuar kundër. Hera e fundit vjet, që është hera e fundit që po votoj për buxhetin kam thënë: Po e votoj këtë buxhet me hundë të mbyllur…

Çim Peka: Edhe unë këtë kam pasur parasysh …

Ben Blushi: Për reformën në drejtësi kam votuar siç bënë 140 deputetë të parlamentit. Pra në çështje themelore, jo vetëm në artikulim publik edhe në votim jam ndarë me Rilindjen. Këto janë çështje themelore: Importi i mbetjeve, ligji i pronave e arsimi i lartë. Thoni diçka tjetër që nuk do duhej ta kisha votuar, pjesa tjetër ka qenë rutinë parlamentare.

Çim Peka: Gjithsesi konstatimet tuaja janë absolutisht korrekte. Problemi është zgjidhja: Si mund të zgjidhë Ben Blushi?

Ben Blushi: Unë vetëm nuk mund të zgjidhë asgjë.

Çim Peka: Me kë mund ti zgjidhë Ben Blushi … Ju nuk pretendoni kurrë se do fitoni zgjedhjet vetëm…

Ben Blushi: Projekti im nuk është pushteti, është detyrimi i kësaj shoqërie për të garantuar më shumë punë, barazi, drejtësi, më pak emigracion, korrupsion, dhe në përgjithësi një vend më shumë të jetueshëm se ky që kemi. Nëse ky projekt, që nuk është projekt pushteti, e theksoj, unë kam ardhur nga pushteti.

Çim Peka: A ka projekt që nuk ofron zgjidhje … ?

Ben Blushi: Padyshim, por nuk është pushteti synimi jonë, nuk është patologji.

Çim Peka: Po flas për zgjidhje, se nëse projekti juaj është konstatimi, dakord, deri këtu jeni më i miri…

Ben Blushi: A mund të ju bëj një pyetje: Më gjeni një deputet në të paktën nga viti 2001 i cili ka bërë këtë rrugë. Ka ikur nga pushteti në opozitë. Më gjeni 1? Bile kanë ikur nga opozita në pushtet. Edhe këtë parlament. Në këtë parlament, sepse ditën që unë ika së bashku me zonjën Hafizi, pasi ne jemi dy deputetë. Jam i nderuar që kam një aleate një zonjë si zonja Hafizi, ditën që vendosëm të ikim zyrtarisht nga Rilindja dhe kjo ndodhi para 1 muaji në një deklaratë publike në parlament, dikush aty u çua dhe na tha: Dorëzoni mandatin. Unë e kam sqaruar pse mandatet tona mund të ja japim PS-së, por kurrë Rilindjes. Për çfarë të ja japim mandatin për të votuar dikush për plehrat, ligjin e arsimit të lartë, për universitetet private. Pra po ju thosha sa deputetë nga opozita kanë shkuar për të bërë numrat e qeverisë. Janë rreth 10 deputetë. Me një standard këto duhej të kishin lënë mandatin. Asnjë se ka lënë. Unë bashkë me zonjën Hafizi jemi të vetmit që kemi lënë pushtetin për të kaluar në opozitë. Nuk jemi në PD sigurisht se s’kemi si të jemi, por jemi në opozitë edhe me Rilindjen, PD, LSI e me gjithë këtë sistem të kapur. Më gjeni 1 vend që ka hequr 1 milionë shqiptarë nga Shqipëria. 30 % u ka thënë ikni. E dini pse? Jo se s’ka nafte, ujë, qumësht, tokë, të mbjella, shkolla, spitale e plazhe. E dini pse? Se s’kanë qeveri. Sepse abuzohen, nuk mbrohen nga shteti, mjerohen e vidhen. Prandaj kanë ikur 1 mln njerëz. Nesër mund të ikin dhe 1 mln të tjerë.

Çim Peka: Të paktën për 6 vite nuk keni asnjë moment ndjese? 1998-2005, keni qenë ne ekzekutiv.

Ben Blushi: Unë kam qenë 4-5 muaj ministër Arsimi. Nuk e di se çfarë përgjegjësie mund të mbajë dikush. Kam qenë ministër i Pushtetit vendor për gati 3 vjet dhe gjërat që kam bërë kanë qenë këto. E tani ministria e Pushtetit Vendor nuk ekziston më, sepse ka qenë një institut që kishte më pak fonde seç harxhon sot kjo qeveri për të bërë fotografi. Sepse shpenzime për të bërë foto, për të mbajtur fotograf e për të dalë nëpër Facebook janë kolosale, për të trukuar imazhin. Kjo ministri ishte një institut mendimi, i cili në fakt jam i kënaqur ta them sot. Kur kam ikur nga ajo punë, kam lënë listën e zgjedhjeve me të cilën u bë rotacioni në vitin 2005. Ishte problem shumë se çfarë ka ndodhur në vitin 2001 me listat dhe në 2005 askush nuk u ankua për listat. Kam lënë reformën territoriale të gatshme të cilën partia ku bëja pjesë, bashkë me Sali Berishën nuk e pranoi. Të dyja bashkë. Në 2004 kam sjellë në parlament reformën e cila në atë kohë nuk parashikonte 60 njësi, por rreth 140 njësi vendore. Për vitin 2004. Berisha ishte kundër, një pjesë e madhe e PS ishin kundër, nuk u bë. Kam lënë të gatshme reformën e kartave. Për arsye financiare nuk u bë në vitin 2004-2005. Më pas erdhi qeveria Berisha dhe e bëri me rreth 22 mln euro. Këto janë punët që kam lënë të gatshme nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe e theksoj që ishte vetëm një institut. Kishte më pak fonde seç marrin sot gjithë fotografët e Rilindjes të mbledhur bashkë. Nëse kjo mund të quhet një mëkat, le të quhet, por unë nuk besoj se i kam bërë dëm këtij vendi në 20 vjet.

Çim Peka: PS e PD parti të vjetra, apo sipas jush edhe LSI e Ilir Metës, është parti e vjetër. Pse është parti e vjetër?

Ben Blushi: Sepse nuk mbron më asnjë kauz. LSI është një parti që nuk mbron asnjë kauzë. Vetëm përpiqet të plotësojë numrat e domosdoshëm në parlament që kauzat të kalojnë me 71 numra. Edhe kur është në koalicion me Berishën edhe kur është në koalicion me Rilindjen. Të marrim disa raste. Unë ju thashë për çfarë kam qenë kundër këto 3 vite. Edhe unë kam qenë në këtë koalicion, për premtimet që kemi dhënë në 2013. Për shkak se konstatova shumë herë se një numër shumë i madh premtimesh, nisur nga taksa për të varfrit, mbështetja për bujqësinë, naftë pa aksizë, 300 mijë vende pune, shëndetësi falas, e ca premtime të tjera që asnjëra nuk është mbajtur unë fillova të flas të votoj kundër. Më thoni diçka që LSI e ka votuar kundër? Ligjin e mbetjeve ende jo, akoma, e votoi megjithëse kishte votuar pro në 2011, kundër në 2013 dhe prap pro në 2016. Unike apo jo. Një parti voton 3 herë ndryshme të njëjtin ligj. Ligjin e arsimit të lartë e ka votuar pro, të pronave, pro. Ka ndonjë diferencë me rilindjen? Për mua nuk ka asnjë diferencë. E vetmja diferencë u duk këto 6 muaj, e mund të jua them. E kjo është për të qeshur: Rilindja kam thënë është një grup politik që nuk e zgjedh kryetarin, e kur kishte mundësi për të bërë zgjedhje nuk i bëri. Kurse LSI-ja ndryshe nga Rilindja që nuk e zgjedh kryetarin, e di ça bën: Zgjedh kandidatët e kryetarit. Se kështu ndodhi edhe në këto zgjedhje që pamë në LSI para 1 jave. Ky është i vetmi ndryshim pra. Prandaj e konsideroj një parti të vjetër e cila nuk i mbroj interesat e shtresës së mesme e padyshim të të varfërve, jo e jo. Është një nga 3 partitë e të pasurve të Shqipërisë.

Çim Peka: Keni deklaruar pak kohë më parë se vota ime nëse është e nevojshme për të rrëzuar Edi Ramën është e gatshme. I qëndron kësaj deklarate?

Ben Blushi: Absolutisht, nëse nesër në parlament ka një numër të mjaftueshëm e të domosdoshëm deputetësh, nuk më intereson se nga cila palë, që janë 28 sipas kushtetutës që mund të bëjnë një mocion për të rrëzuar qeverinë e Rilindjes, unë e votoj.

Çim Peka: Edhe duke i bashkuar votat me Ilir Metën?

Ben Blushi: Unë nuk i bashkoj votat me askënd, unë i shkoj pikëpamjeve të mia. Besoj që Rilindja është një fatkeqësi e cila nuk ka princip, parime nuk po bën asnjë reformë, po shton varfërinë, padrejtësinë, korrupsionin dhe po shton monopolizimin e pasurisë kombëtare në duart e pak njerëzve. Nëse unë kam mundësi ta rrëzoj këtë me votë do ta bëj. Pavarësisht se kush e inicion votën, unë mbaj përgjegjësi për votën time.

Çim Peka: A keni qenë edhe ju i ftuar në drekën e famshme të Metës, Koços e Meidanit dhe keni ndërruar mendje në minutën e fundit?

Ben Blushi: Nuk kam qenë i ftuar në asnjë drekë të kësaj natyre.

Çim Peka: A keni qenë pjesë për të rrëzuar Edi Ramën në korrik të këtij viti?

Ben Blushi: Jo, sepse mesa kam kuptuar më vonë ka pasur një ndoshta, bashkëpunim (kjo është gjëja që kam nuhatur sepse nuk kam informacionin e duhur) që në mënyrë që të rrëzohen Reforma në Drejtësi sepse Ilir Meta ishte skeptik për këtë dhe e tregoi dhe PD-ja ishte hezituese për të mos thënë kundërshtare e reformës dhe unë nuk isha fare në këtë pozicion. Kam folur gjithë kohën për Reformën dhe e kam votuar bashkë me zonjën Hafizi, të dy me shumë ndërgjegje. Ne mund të kishim ikur përpara nga PS-ja ose nga Rilindja. Që në maj apo qershor pas kongresit të famshëm që hoqën në mënyrë të turpshme të drejtën e votës. Një arsye që nuk e bëmë ishte se në një vend si Shqipëria, që ju më thoni se paskam qenë në një drekë ku nuk e dija fare që isha, në një vend që çfarë nuk sajohet ne të shkëputeshim nga PS para votimit të Reformës që ndodhi në fund të korrikut. Kjo është arsyeja që ne e shtymë për në fund të vjeshtës. Po ju them që në atë kohë, për shkak të hezitimit të LSI-së dhe kundërshtimit të PD-së, qarkulloi një ide se këto 2 parti bashkë me disa deputetë të tjerë të pavarur atje, mund të bënin 71 vota për të rrëzuar qeverinë. Unë nuk kam qenë pjesë e këtij projekti. Kjo i takon të shkuarës që nuk ka më vlerë se nuk u provua. Ose u provuan dy gjëra më saktë, që Ilir Meta qëndroi në qeveri megjithë se kërcënonte për qeveri teknike e kush e di se çfarë, e ja ku ëshgtë në qeveri e unë nuk jam më në pushtet. Këto janë dy gjërat e vetme që nuk mbeten më pas 3 muajsh.

Çim Peka: Pas pak muajsh kemi zgjedhje. LIBRA e Ben Blushit me çfarë partie do jetë në koalicion?

Ben Blushi: Të them të vërtetën, LIBRA nuk është partia e Ben Blushit. Ky është një projekt i shumë njerëzve që janë mbi 5 mijë në Shqipëri. Kemi marrë mbi 5 mijë nënshkrime në gjykatë, kemi mbi 3 mijë anëtar online. Ky projekt pas 2 javësh ka mbi 5 mijë ortakë, bashkëthemelues. Unë po e ndihmoj që ky projekt të ketë zë, për faktin se flas në parlament apo mund të më ftoni në studio publike. Ajo që po mundohem të bëj bashkë me zonjën Hafizi është tu japim këtyre njerëzve shtresë e mesme, të varfër, njerëz të shkolluar shumë mirë, njerëz që nuk kanë frikë nga qeveria, por nuk varen nga buka e saj e përditshme që të varen nga kjo qeveri. E ky nuk do të jetë një vendim i im, asnjë ditë. Mund të ju them diçka: Besojeni ose jo, kështu ka për të ndodhur. Ne duam ti japim mundësi të gjithë anëtarësisë tonë që të shprehen për të gjitha vendimet që marrim. Nëse në parlament vjen një ligj delikat, i pronave psh, edhe pse gjykata e rrëzoi. E zëmë se vjen prap: unë jam i bindur që do ta votoj kundër, me aq sa di se mund të vijë një ligj shumë i mirë që s’kam ç’të them. Kush do të vendosë që ne 2 deputetë të LIBRA-s sot të jemi pro apo kundër një akti? Vetëm në te dy, jo. Votat tona nuk janë më tona. Çfarë do bëjmë ne në këtë rast? Do ta pyesim gjithë anëtarësinë online. Nëse janë 5 mijë online, do japim argumentet për këtë ligj, pro dhe kundër, si mendoni do votojmë pro apo kundër.

Çim Peka: Çdo votë në parlament nuk mund ta bëni votim brenda partisë…

Ben Blushi: Themelor flas, flas për çështje themelore, ambienti, kushtetuese, çështje koalicionesh. Nëse 5 mijë anëtarë online do thonë, 2501 do thonë votoni kundër dhe 2499 do thonë pro, ne do ta votojmë kundër. Ky është ushtrim demokracie që nuk ndodh asgjëkundi, prandaj LIBRA është e hapur. A mendon se kjo mund të ndodhë në LSI? Jo nuk mund të ndodhë. A mendon se kjo mund të ndodhë tek Rilindja, e cila mua më hoqi të drejtën për tu zgjedhur? A mendoni që kjo mund të ndodhë në PD? Këto janë parti hermetike, të personalizuara e të dëmshme.

Çim Peka: Koalicionin me kë do e bëni z. Blushi?

Ben Blushi: Ta thashë, kjo është përgjigja për koalicionin. Që ne do të marrim vendim strategjik e transparent. Unë vetë personalisht, nëse nesër LIBRA do shprehet për koalicionin për kë duan e me kë e duan, unë personalisht do doja të ishim në koalicion vetëm. Ky nuk është vendimi im, nuk ka për të qenë vendimi im kurrë. Do bindemi çdo vendimi të marrë me shumicë votash në kontekstin e duhur. Nuk jemi në kontekstin e majtë, ne nuk jemi në muajin maj 2017.

Çim Peka: Nëse Edi Rama do ketë nevojë për votat e LIBRA-s për të vazhduar qeverisjen pas 2017, çfarë kushtesh duhet të plotësojë Rilindja që LIBRA ta votojë?

Ben Blushi: Të ju them një gjë. Rilindja dhe LIBRA ndoshta nuk do jenë bashkë asnjëherë. Rilindja duhet të bëjë një pastrim gjeneral të dezinfektohet, të dekriminalizohet, të kërkojë ndjesë për mbetjet nga jashtë, shkatërroi arsimin e lartë, shëndetësinë. Unë nuk i shkoj ofertës sepse po ti shkoja ofertës nuk do të isha këtu në emër të LIBRA-s, isha akoma te PS e Rilindja. Një nga arsyet që kam ikur është se aty u banditizua parlamenti. Bashkëjetesa ime me disa deputetë të Rilindjes u bë e pamundur edhe për arsye parimore, e s’po them të tjera. U bë e pamundur. Unë mirë apo keq, ja njeri që jetoj duke shkruar e duke bërë libra. Nuk mund të bashkëjetoj me kaq shumë injorancë, dhunë, e me kaq banditizëm. Po marr dy raste që ta kuptojnë edhe njerëzit që më paragjykojnë. Kishte dy raste kjo parti për të treguar se kë zgjedh, anën e të drejtës apo dhunës. Unë shkova në Elbasan në qytetin që kam bërë fushatë për PS, për të marrë vota. Një sallë me 2 mijë veta u penalizova unë e kjo parti nuk kërkoi ndjesë, ndërkohë që 100 banditë të paguar, punojnë ata, shoferë, pastrues, etj,. ishin instruktuar për të më ofenduar. E keni parë z. Peka çfarë ndodhi në Elbasan, në mars të këtij viti. Çfarë kërkoja unë aty? Kërkoja vetëm zgjedhje brenda partisë ku kisha 20 vite anëtarë. E më ulërinin se pse e kërkoja këtë të drejtë. Rasti i dytë është konflikti me banditin e Kavajës, është akoma në detyrë sot. Nuk mund të ndodhë kjo, është akoma në detyrë edhe pse gjykata e shpalli të fajshëm, Rilindja zgjidhi krahun e tij. Është në punë, në detyrë zgjidhi krahun e tij. Ditën që unë para konflikt me këtë zgjidhi krahun e tij. Një parti që shkrimtarin e zëvendëson me banditin e përdhunuesin nuk kam ndërmend të heq dorë nga liria ime për të qëndruar aty.

Çim Peka: A është kërcënuar apo shantazhuar Ben Blushi?

Ben Blushi: Jo, sepse nuk ua kam dhënë këtë mundësi.

Çim Peka: Si ndjehet Blushi pas 20 viteve në Kuvendin e Shqipërisë fjalimet e tij janë të ngjashme, konstatimet e tij janë të ngjashme me kundërshtarët kryesorë politik të këtyre 20 viteve? Ju vjen keq për ju, shqiptarët, z. Berisha?

Ben Blushi: Unë kam folur kështu edhe kur Berisha ishte në pushtet, e ka ndërruar ai, jo unë. Në 1993-1994 unë shkruaj po njësoj. Merrni fjalimet e mia kur Berisha ishte në pushtet dhe janë pothuajse njësoj.

Çim Peka: Ka një absurditet tjetër. Konstatimet tuaja janë të njëjta me ata të Koço Kokëdhimës, njërit prej rilindësve që ju keni sulmuar më ashpër?

Ben Blushi: Për çfarë janë të njëjta?

Çim Peka: Tashmë flet kundër kanabisit, e akuzon se qeveria po e shikon si shpëtim të ekonomisë…

Ben Blushi: Mua nuk më intereson çfarë thonë të tjerët, mua më intereson sa e vërtetë është ajo që them në raport me të vërtetën, jo në raport me Saliun ose me Koçon. Nëse ata të dy, apo shumë të tjerë vijnë te e vërteta sipas meje, kjo nuk përbën problem për mua. Më kanë pyetur në një studio se ka thën Lul Basha këtë, por edhe ti e ke thënë diçka të ngjashme. Unë nuk kam faj që Lul Basha në varfërinë e vet ideologjike e sikletin që ka, huazon tezat e mia. Më vjen mirë. Përgjigja për të gjithë është kjo: Nëse sot është e martë, data 16 nëntor dhe unë them është e martë 16 nëntor 2016 dhe Lul Basha e thotë është 16 nëntor 2016 dhe meqë këtë e thotë Basha unë do them që është data 17, kjo është e pamundur. Nëse Shqipëria po kanabizohet, kanabizohet si për mua dhe ata. Nëse kanabizimi ekstrem, sepse unë jam ndryshe nga ata, se edhe ata janë përgjegjës, e para dhe e dyta kthimi i votës nga 2013 në 2017, prap te PD-ja, tek Berisha e Basha është e totalisht e pamundur dhe e padrejtë për shqiptarët. Shqiptarët nuk mund të kthehen mbrapsh.

Çim Peka: Duhet të rrinë me Edi Ramën?

Ben Blushi: Jo. Rama e Saliu janë çift, i cili do i përkasi historisë. Sali është më i vjetër në moshë dhe në vite në pushtet, Rama është po aq pas tij. Që nga 1998 ka qeverisur çdo ditë, nuk ka dalë asnjë ditë në opozitë. Unë vetë jam që në 2005 në opozitë. 8 me PD e 3 me Rilindjen. Më gjeni një opozitar me më shumë vite se unë, 11 vite. Shqiptarët nuk mund të kthehen më as tek Rilindja, PD, e LSI që është plotësuese e këtyre. Prandaj një arsye më shumë bashkë me shumë miq kemi menduar që gjithë këtij elektorati jetim sepse unë besoj që sot, partia më e madhe në Shqipëri është partia e të pakënaqurve. Me sondazh, statistikë, shqiptarët e pakënaqur sot janë mbi 30 %. Këta janë njerëz që nuk do donin me dëshirë të votonin Rilindjen, PD e LSI. Do donin të gjithë bashkë një mundësi të re. Unë me shumë miq po përpiqemi me LIBRA-n të ua japim këtë mundësi.

Çim Peka: Nga kush jeni ndjerë më i zhgënjyer nga ish-kolegët tuaj në PS? Nga kush keni pasur pritshmëri më të madhe sesa sjellja apo gjykimi i tij ndaj jush?

Ben Blushi: Më vjen shumë keq për shumë miq që kam pasur aty e që kam kaluar ditë të mira e padyshim edhe miqtë duhet të provonin karakterin e tyre. Për fat të keq nuk e kanë kapërcyer nuk mbetën dot miq jo se duhet të më mbështesnin mua apo të vinin me mua, por preferuan të heshtin atëherë kur nuk duhej. Këtë e kam mbyllur dhe nuk u kthehem mbrapa. Ajo që dua të them është se i ftoj të gjithë socialistë e zhgënjyer që të vijnë te LIBRA se mund të jetë një mundësi e re për ta, siç është kthyer për mua një mundësi e re për zonjën Hafizi e shumë socialistë të mërzitur që nuk e gjejnë veten tek një parti që mbron të varfrit që u heq atyre të drejtën e votës. Unë kam qenë student z. Peka në vitin 1991, kam jetuar në këtë qytet ku kam lindur. Familja ime nuk ishte e deklasuar, nuk kishte pasur njeri në burg e në përgjithësi kemi pasur pozitë të kënaqshme në këtë shoqëri. Kam qenë student dhe në vitin 1991 kam dalë në demonstrata bashkë me shumë të tjerë. Për çfarë dola unë. Dola për më shumë liri. Nuk e dija ca ishte PD-ja, çfarë do themelohej. Dolëm për më shumë liri. Si mund të pranoj që nga 1991 të kthehemi në vitin 2016, kur fëmijët e mi janë në moshën që kisha unë në 1991 e unë të jem pjesë e një partie që më kufizon lirinë time në radhë të parë edhe të 100 mijë socialistëve të tjerë duke mos i dhënë mundësinë të votojnë. Kjo është e papranueshme. Dhe për gjithë këto arsye, gjithë socialistëve që mendojnë si unë, i ftoj të LIBRA siç i ftoj edhe demokratët e mërzitur sepse ka shumë demokratë të mërzitur si socialistë. Të gjithë këta janë shqiptarë që e vuajnë njësoj korrupsionin, padrejtësinë, pabarazinë, emigracionin e duan të ikin nga vendi sepse nuk ka punë. Vuajnë tmerrësisht pamundësinë e një shoqërie që nuk ka mundësi të shpërndajë pasurinë dhe ti japin sekujt atë që meriton sipas punës e talentit.(Marre nga syri,net)