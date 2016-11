Avdiaj: Refuzova Gjermaninë për Shqipërinë por më injoruan

Talenti i skuadrës gjermane Schalke 04, Donis Avdiaj, i cili tashmë është pjesë e kombëtares kosovare, ka treguar me anë të një statusi në Facebook se përse zgjodhi Kosovën dhe jo Shqipërinë.

Ai bën me dije se braktisi Gjermaninë vetëm për të qënë pjesë e kuqezinjve, por injorimi nga pala shqiptare që prej vitit 2014, e bëri që të vendoste të bëhej pjesë e përfaqësueses së shtetit ku kanë lindur prindërit e tij.

Ja statusi i plotë në Facebook-un e tij:

Rrugetimi im drejte majave te futbollit