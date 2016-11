Përgjigja e Berishës për Facebook e Ramës

“Rama, qytetarëve të përmbytur: Unë jam në Nju Jork, por Facebookun e kam në krye të detyrës”. Kështu e ironizon ish-Kryeministri Sali Berisha, pasardhësin e tij Edi Rama që pikërisht në ditët kur vendi është pushtuar nga përmbytjet, ka vendosur të hapë një ekspozitë pikturedhe skulpture në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Duke iu drejtuar mbështetësve të tij në Fb, Berisha shkruan: “Te dashur miq, moti i madh i diteve qe kaluan shkaktoi ne te kater anet e vendit permbytje te medha, tre qytetarevhumben jeten, mijra hektare toke por dhe mijra banesa ne zonat rurale por dhe ne qytete te medha u mbuluan nga ujrat e lumenjve, perronj qe dolen nga shtreterit e tyre. Shtoj ketu se vershimi i eger i lumenjve dhe perrenjeve ne te gjitha anet e vendit ka shkaterruar rende infrastrukturen e ketyre zonave duke hedhur qindra mijra tonelata dhe e gure si dhe bllokuar rruget e tyre, apo marre me vete urat e tombinat, dhe bere rruget te pakalueshme.

Ne te gjithe kete situate katastrofe natyrore, Edvin Kristaq Rama ne nje akt te paimagjinueshem per nje kryeminister qe ndjen minimumin e pergjegjesise per detyren e tij:

1-Nuk ka dhene asnje qindarke per zonat e permbytura madje nuk ka shqiptuar nje fjale te vetme dhe nuk ka ngushelluar apo dhene asnje ndihme per familjet e viktimave. Po rikujtoj ketu se ai me deputetet e tij gjate shqyrtimit te buxhetit ne shtatorin qe kaloi, shkurtoi me 60% fondin e emergjencave dhe jo vetem kaq por ai vet,

2- çau ferren per Nju Jork per te hapur ekspoziten e zhgaravinave te tij personale duke marre me vete edhe punonjes te shtetit ne shkelje flagrante te çdo ligji.

3-I pa penduar per aktin e tij te shemtuar cinik, perçmues ndaj qindra mijra qytetareve qe u perballen me egersine e motit, te braktisur nga mender kryeministri i tyre, arrin deri aty sa t’iu drejtohet shqiptareve me FB nga Nju Jorku se, une vertet jam per hesape te mia ne Nju Jork por ja ku e keni facebookun tim si deshmitar qe une jam ne krye te detyres, ose te pakten facebooku im eshte, sepse ju kaq meritoni.

Ne cdo vend te botes qytetaret do reagonin me se paku duke e bllokuar ne aeroport nje kryeminister cinik, armiqesor, perbuzes gjer ne mohim te njerezve ne fatkeqesi po te guxonte ti braktiste per te hapur ekspozita personale.

Ju bej thirrje shqiptareve ti rezervojne po kete qendrim pinjollit te eterve xhelat te shqiptareve, Edvin Kristaq Rames!”