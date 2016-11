Denar Biba: Unë njeriu politik i PS, por jo politikan në krye të KQZ-së

Kryetari i ri i KQZ, Denar Biba, ka vlerësuan punën e paraardhëses së tij Lefterije Luzi.

Edhe pse nuk e konsideron veten politikan për tu prezantuar me një program për institucionin, një objektiv e ka në kokë.

Në studion e lajmeve të Ora News, Biba tha se ka synim që KQZ ta shndërrojë në një institucion sa më shkencor.

Denar Biba: Besoj se është bërë një punë e mirë nga paraardhësja, por e mira asnjëherë nuk ka fund.Unë nuk jam politikan, nuk kam një program politik për të shitur i cili do të më vlerësohet pas katër vitesh nëse i kam mbajtur premtimet e mia elektorale apo jo. Në këtë pikë unë jam shërbëtor i ligjit.Vetëm kësaj ti shërbeja me përulësi dhe në mënyrë të denjë, do të bëja shumë.Është në idetë e mia për ta shndërruar Komisionin në një institucion sa më shkencor.Një institucion që përveçse menaxhimit të zgjedhjeve gjatë fushatave zgjedhore, në periudhën mes dy zgjedhjeve të organizojnë trajnime.Duam të ndërtojmë një institut ose akademi trajnimi, të japim një lloj masteri në studime zgjedhore në mënyrë që ata komisionerët nesër, pasnesër të mos pranohen pa qenë të diplomuar nga KQZ. Mund të jenë sërish militantë, por të paktën do të jenë profesionistë. Është gjysma e së keqes.

Biba nuk ka kompleks për ta deklaruar veten politik.

Gazetarja: Ju e konsideroni veten apolitik?

Biba: Jo nuk e kam konsideruar kurrë, unë jam një qënie politike.Ndoshta mund t’ju duket e çuditshme. Aristoteli e dallonte njeriun nga kafsha nga të qënurit politike. Njeriu është kafshë politike.Unë jam një qënie politike.Politike vjen nga fjala polis, qytet, ti shërbesh qytetit dhe vendit. Unë jam një qënie politike.

Gazetarja:Shpresojmë mos t’u shërbeni partive politike.

Biba: Edhe unë shpresoj të mos kem presione të atilla sa të mos i mbaj dot.

Finacimi i partive

Duke folur për çështjen e financimit të partive, Biba dha opinionet e tij mbi propozimet e PS dhe PD.

Biba: KQZ sipas ligjit bën kontrollin e financave të partive politike gjatë fushatës zgjedhore për fondet e marra gjtë fushatës dhe gjatë vitit normal. Ajo çfarë ka rezultuar, ka rezultuar që të gjitha lekët që partitë marrin nga shteti, KQZ përzgjedh kontrolluesit të cilët shkojnë dhe studiojnë në bazë të rregullave të kontabilitetit çdo gjë që partia u jep dhe çdo gjë del perfekte. Edhe audituesit ne themi që janë të KQZ, por nuk janë të KQZ, ne bëjmë thirrje publike dhe ata na ofrohen. Kemi pas shumë probleme dhe me këtë proces. Vjen nuk na erdhi kush, e përsëritëm dy herë.Për të bërë kontrollin e partive politike paguhen nga partitë politike, ashtu e thotë ligji.Nuk i gjejmë.

Gazetarja: Si e shikoni propozimin e PS për ndalimin e parave të pista? KQZ rol monitorues.

Biba: Nuk e njoh në detaje propozimin, me term monitorues nënkuptoj shumë gjëra, të marrësh në kotroll e me rradhë.Asgjë nuk i ka penguar deri më sot, as ligji, të gjithë institucionet e listuara që të përfshihen në hetime të tilla. Gjatë fushatave të partive politike mund të ketë edhe para të pista, edhe donacione kriminale. Edhe doktrina edhe praktika ngre debatin, finacime publike apo private?

Gazetarja: PD ka propozuar vetëm donacione publike.

Biba: Vetëm financim publik ka propozuar. Në dijeninë time por dhe mund të gaboj, një praktikë të tillë e ka pasur vetëm Tunizia dhe atje dështoi.Financim vetëm nga paratë e shtetit. Të financosh partitë vetëm nga paratë e shtetit dhe të përjashtosh çdo lloj donacioni privat apo të anëtarësisë e shtang demokracinë.Penalizohet çdo lloj partie e re që mund dhe meriton të hyjë.Nuk do ishte e udhës për demokracinë ende të re shqiptare.