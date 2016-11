De Biasi: Elbasani na sjellë fat

“Do të futemi në fushën e lojës për të fituat dhe do të mundohemi ta bëjmë këtë me logjikë”, tha De Biasi.

Për sa i përket gjendjes së Roshit dhe të Sadikut, De Biasi u shpreh se ende nuk është i sigurt nëse ata do të jenë të gatshëm të luajnë ditën e nesërme.

“Roshi dhe Sadiku mund të stërviten rregullisht, por për një ndeshje me intensitet rrezikojnë edhe të dëmtohen. Por ne duhet të presim të paktën edhe 24 orë për të mësuar nëse do të jenë në fushë. Megjithatë mund të them se do të zbresin në fushë me formacionin më të mirë të mundshëm”, tha De Biasi.

Për sa i përket ndryshimit të stadiumit, trajneri u shpreh se ai nuk ka asnjë ndikim te ekipi.