OSHEE: 12 fidera pa energji elektrike, probleme në zonat periferike të Tiranës

Shtabi Qëndror vazhdon me planin e gadishmërisë, për të garantuar furnizim të pa ndërprerë me energji elektrike të konsumatorëve. OSHEE bën me dije se 12 fidera janë pa energji elektrike, ndërsa në Tiranë ka pjesërisht probleme në Zall Bastar, Paskuqan, Valias dhe Shengjergj.

Në gjithë territorin sipas Drejtorive Rajonale, funksionojnë grupet e gadishmërisë të OSHEE për ndjekjen e regjimit të punës së rrjetit shpërndarës, lokalizimin e difekteve dhe marrjen e masave për likujdimin e avarive në rrjetin shpërndarës TL/TM/TU që furnizojnë: Spitalet, Hidrovoret, objektet e rëndësisë së veçantë administrative dhe të gjithë konsumatorët, deri tek konsumatori më i fundit.

NJOFTIMI I OSHEE

Në burimet e furnizimit me energji elektrike që janë nënstacionet 110/35/20/10/6kV dhe linjat TL 35kV nuk ka asnjë difekt. Në orët e para të mëngjesit, në tensionin e mesëm, numri i fiderave pa energji elektrike është 12. Janë riparuar që prej mesnatës së kaluar dhë vënë në punë fiderat 27 dhe 28 të nënstacionit Kashar duke i dhënë energji zonës së Kamzës.

Aktualisht në Tiranë ka problem pjesërisht në Zall Bastar, Vorë, Paskuqan, Valias, Shengjergj, Shkalle dhe Rr.Siri Kodra. Pa energji është dhe një pjesë e fiderit Prezë për shkak të rrëzimit të një shtylle të tensionit të mesëm.

Në rajonin e Durrësit vazhdon problematika në Koxhas pasi vazhdon të jetë e pamundur ndërhyrja nga punonjësit e OSHEE-së pas këputjes së përcjellësave në zonën e përmbytur nga dalja e shtratit të lumit Erzën. Vazhdon puna në Elbasan për të rikthyer energjinë e munguar pjesërisht në Lunik dhe në zonën e Shezës/Peqin ku janë rrëzuar shtyllat.

Në Rajonin e Beratit ka mungesë energjie në Mbrakull, Bargullas Arrze si dhe pjesërisht Potom e Tomorrice, Pularie Mobileri Kushi Cener Shpk. Në Rajonin e Korçës ka problem pjesërisht në Vithkuq dhe pjesërisht në Miras. Sa i takon Rajonit të Gjirokastrës vazhdojnë të jenë pa energji zonat Maricaj, buz, Vasjar për shkak se fiderat që furnizojnë këto zona janë stakuar për masë sigurie. Në Rajonin Burrel ka problematikë në Cerrujë si dhe pjesërisht Shupenzë. Në Rajonin Shkodër mungon energjia në Vain dhe në Shengjin. Grupet e gadishmerise po punojnë për riparimin sa më shpejt të difekteve. Në disa rajone fidrat janë stakuar për masë sigurie që kryesisht janë fidra rurale dhe rurale të thellë.

TË DHENAT NGA KASKADA E DRINIT (KESH)

Sipas të dhënave të orës 07:00, paraqitet një situatë e stabilizuar sa i takon niveleve në hidrocentralet e Komanit dhe Vaut të Dejës ndërsa vazhdojnë prurjet me intensitet të lartë në HEC Firzë ku po punohet me 4 turbinat e disponueshme. Prej mesnatës ka patur një reduktim të nivelit të shkarkimeve në Koman ndërsa gjatë paradites së sotme do të zhvillohet mbledhja e Sekretariatit Teknik për të analizuar treguesit dhe situatën në orët e ardhshme.

HIDROCENTRALI I FIERZES

Kuota 292.45 m

Prurjet 1750 m3/sec

Prodhimi 450 MW

Agr. në punë 4

Shkarkime 0 m3/sec

HIDROCENTRALI I KOMANIT

Kuota 170.37 m

Prurjet 900/520 m3/sec

Prodhimi 290 MW

Agr. në punë 2

Shkarkime 800 m3/sec

HIDROCENTRALI VAU DEJES

Kuota 73.64 m

Prurjet 1075/30 m3/sec

Prodhimi 200 MW

Agr. në punë 5

Shkarkime 1200 m3/sec

TË DHENAT NGA OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT (OST)

Nuk kemi pasur probleme shqetësuese në rrjetin e transmetimit. Sa i përket nivelit të ujërave në objektet, nënstacionet e OST nuk ka pasur probleme. I gjithë personeli i OST është në gatishmëri duke monitoruar situatën nga afër, për të ndërhyrë në çdo rast të nevojshëm për riparimet e defekteve që mund të shfaqen.