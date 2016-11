Bregu-PD-së: Negociatat nuk i japin vota as PD, as PS e as LSI

Gjatë fjalës së saj në Kuvend deputetja Demokrate Majlinda Bregu foli për negociatat e antarsimit të Shqipërisë në BE.

Majlinda Bregu deklaroi se qeveria e sotme ka penguar për tre vite me radhë hapjen e negociateve me BE, nga ana tjetër ajo tha se PD duhet të ndihet e privilegjuar nga ky proces, pasi ka punuar për shumë vite për këtë. “Ky proces nuk të jep vota, por dinjitet” , ka thënë Bregu.

“Detyrimet e këtij procesi janë realizuar nga Partia Demoktarike ndaj ajo duhet të ndihet e privilegjuar për këtë. Porcesi intergrimi i BE nuk të jep vota, nuk i jep vota as PD, as PS e as LSI që e ka në emrin e saj. Ju kërkoj të gjithëve të çliroheni nga ankthi që kini, për tja vjedhur njëri tjetrit procesin. Unë nuk do t’ia falja vetes sot që të veproja si Edi Rama vjet.”, është shprehur Bregu.