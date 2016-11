10 parashikimet e frikshme të Baba Vangut, çfarë ndodh gjatë viteve 2018-5079

Profetcia e saj e veshur me mistik ka parashikuar rritjen e Isis, cunamin dhe rezultatin e Brexit. Bullgaria e quajtur Baba Vanga, pas vdekjes së saj në vitin 1996, në moshën 85-vjeçe, koha ka vërtetuar se ajo ka pasur të drejtë në parashikimet e saja.

Ajo tha se në vitin 2016 Europa do të pushojë së ekzistuari dhe pikëpyetjet janë se, Rusia dhe Perëndimi është në një luftë të hapur se dhe BE-ja duket se po shkon drejt shkatërrimit. Parashikoi një “luftë të madhe myslimane” dhe një pushtim të Europës nga ana e ekstremistëve myslimanë, të cilët do të përdorin luftë kimike kundër Europianëve.

Baba Vanga, gjithashtu ka parashikuar se Barack Obama do të jetë Presidenti i fundit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

E njohur edhe si Nostradamusi i Ballkanit, parashikoi saktë se Presidenti i 44-tër amerikan do të ishte afrikano-amerikan. Por është ende e paqartë se çfarë ka dashur të thotë profetja bullgare me parashikimin e saj që Obama do të jetë i fundit president i SHBA-së.

Ajo edhe pse e verbër është shprehur se, një cunam do të ndodhte në 2004, lindja e ISIS por dhe se parashikimi se Britania do të largohet në Bashkimin Europian, kanë rezultuar plotësisht të vërteta. Tani që Britania ka prerë lidhjet me BE-në, BBC News raporton se, vendet e tjera në Europë potencialisht mund të ndjekin shembullin. Baba ka thënë edhe se: “Europa do të “pushojë së ekzistuari” deri në fund të këtij viti”. Shqetësuese është ajo që Baba pretendonte se,” kontinenti do të mbetet “pothuajse bosh” dhe do të shndërrohet në një “djerrinë pothuajse tërësisht të lirë nga çdo formë të jetës”.

10 prej parashikimeve të Baba-ës janë:

1-Kina do të jetë një fuqi botërore në vitin 2018

2-Uria do të çrrënjoset në disa pika mes viteve 2025 dhe 2028

3-Akulli do të shkrijë në vitin 2045

4-Shtetet e Bashkuara do të nisin një sulm në Europë, duke përdorur armë klimatike

5-Midis viteve 2170 në 2256 një koloni në Mars do të kërkojnë pavarësinë nga Toka

6-Ne gjithashtu do të gjejmë diçka të keqe në kërkim të jetës së aliene

7-Ne do të kemi udhëtimin në kohë nga 2304

8-Toka do të jetë e pabanueshme nga 2341

9-Nga 4674 njerëzimi do të ketë asimiluar tërësisht me alienet

10-Dhe në vitin 5079 universi do të përfundojë

Përshtati: Redjon Shtylla