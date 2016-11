Zgjedhjet për presidentin e ardhshëm të SHBA/ Ndiqni rezultatet LIVE

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur publikimi i rezultateve të para për zgjedhjet presidenciale 2016.

Pas një fushate të gjatë dhe të lodhshme dhe dy kandidatëve mjaft të diskutuar, shifrat e para janë bërë publike.

01:00

Trump ka fituar në shtetin e Indianës dhe Kentakit. Klinton në shtetin e Vermont.

Ora 00:39

Trump vazhdon te kryesoje teksa numerimi vijon ne kater shtete

Ora 00:24 – Nisin numerimet edhe ne Indiana, Trump mbi 10 mije vota para Kane nisur numerimet e votave edhe ne Indiana ku po dalin rezultatet e para. Keshtu, Donald Trump kryeson me rreth 10 mije vota para.

Ora 00:12 Dalin rezultatet e para, Trump kryeson

Kanë dalë rezultatet e para të zgjedhjeve në SHBA. Bëhet fjalë për shtetin e Kentakit dhe Donald Trump kryeson. Kështu, deri më tani, ai ka marrë 3473 vota, ndërsa Clinton vetëm 807 vota.

23:42 Zëdhënësi i Tramp: Fitojmë pa 3 shtetet kyçe

Një zëdhënës i fushatës së kandidatit Republikan, Donald Trump ka deklaruar se mund të fitojnë garën presidencial nga tre shtetet që konsiderohen vendimtare si Ohaio, Florida dhe Karolina e Veriut.

23:40 CNN publikon exit poll­in e parë

Një exit poll i CNN tregon se votuesit kanë qenë të vendosur për votën para muajit shtator. 62% e të pyeturve janë përgjigjur se kishin vendosur se cilin nga kandidatët do të votonin para muajit shtator.

23:24 Probleme me votimin elektronik në Pensilvani Zyrtarët e zgjedhjeve në tre vende në Pensilvani thotë se besojnë se nuk ka pasur vota gabim si rezultati i keqfunksionimit të kompjuterit, pavarësisht raporteve se ekranet me prekje e makinerive të votimit po ndryshonin votat. Duke folur për “Reuters”, ata kanë theksuar se do të rishikojnë votat para se t’i numërojnë. 2

2:35 Gjykata në Nevada rrëzon Trump Një gjykatë në Nevada ka refuzuar kërkesën e avokatëve të Donald Trump për veçuar votat e votimit të parakohshëm. Gjithashtu avokatët e Trump pretenduan se qendrat e votimit janë mbajtur dhe disa orë pas orarit zyrtar.