Presidenti i Amerikes dhe Amerika e Presidentit!

Nga Arian Galdini/Ne SHBA e kurrkund ti nuk mund te jesh kandidat per askund, nese nuk luan per dike. E kush luan ne fushe behet pis, baltoset, djersin, ben gola ne porta kundershtare, peson gola, e keshtu me rradhe.

Kjo sjell vetvetiu nje ngushtim liste te atyre qe mund te kandidojne, deri ne ate pike saqe ndodh qe gjithmone themi se kandidatet e kesaj gare jane me te papelqyerit dhe me te keqinjte qe ka pasur ndonjehere ndknje gare ne SHBA.

Ne fakt, nuk eshte e vertete. Ne cdo gare, kandidatet kane qene me te keqinjte e te gjitha koherave, Presidenti ka qene ai qe ka mbetur ose jo ne histori si njeri nder me te miret a me te keqinjte.

Dhe ketu mbaron argumenti lidhur me persete e pelqimit a mospelqimit per njerin nder kandidatet.

Kush pelqen kandidatet e ka zgjedhur vete arsyen se perse e ben. Mund te jete arsye intelektuale, perkatesie, rreshtimi politik, militantizmi, kotperqejfizmi, financiare, politike, gjeostrategjike, e keshtu me rradhe.

Te vleresosh nje President, kerkohet me shume se kaq.

A do te jete Donald Trump nje President i mire apo i keq, i rrezikshem apo transformues, antiestablishment apo restaurues, murngrites apo suvatues, urrejtjenxites apo dashurues, lufteberes apo paqedashes, kete mbetet per ta pare pasi ai te beje betimin ne dt 20 janar.

Sot Amerika ka nje President.

Nuk ka me kandidate.

Ndaj eshte qesharake dhe patetike qe ne te bejme si mjaullites a dhembekercites me njeri-tjetrin a thua se gara vazhdon.

Gara ka mbaruar. Donald Trump eshte President.

Amerika ka nje President. Por edhe Presidenti ka nje Amerike qe sot na dha nje mesim te gjitheve, pa perjashtim te gjitheve.

Amerika na tha se sondazhet behen ne popull por nuk jane te popullit. Votat jane te popullit.

Amerika na tregoi se mediat flasim me popullin, por jo per popullin. Populli flet me vote.

Amerika na tregoi se Partite jane te popullit, por jo prej popullit. Prej popullit buron vetem fuqia e votes.

Amerika na tregoi se kapitali ka konsumator popullin, por nuk e zoteron popullin. Sepse populli zoteron voten.

Amerika sot permti dhene keto mesazhe zgjodhi Donald Trumpin President.

Me siguri ai vete eshte i pari qe e lexon dhe e kupton kete mesazh.

Ne te tjeret qe nuk jemi as amerikane e as kerthiza e botes, duhet te leme menjane shqetesimet e djeshme per cka mendonim per kandidatet.

Ne te tjeret, duhet te pranojme qe Amerika ka nje President dhe Presidenti ka nje Amerike.

Eshte nje bote e tere per tu mesuar e mare si shembull sot nga kjo Amerike.

Donald Trump kishte mbeshtetjen e vetem nje gazete te vogel. Te gjitha mediat e medha ishin kunder tij. Kishte te gjithe kreret e Partise se tij kunder. Ne fakt kishte te gjithe boten kunder. E ja ku sot nje ‘kryengritje popullore ne kutite e votimit’, e con Donald Trump ne Shtepine e Bardhe.

Ky eshte ndoshta mesimi me i madh qe duhet te nxjerrim ne shqiptaret. Te besojme tek kryengritja jone ne kutite e votimit. Me voten tone kemi fuqine te tejkalojme gjithcka e gjithekend edhe kur i kemi te gjithe kunder.

A e kuptoni tani se perse na e kane zhvleftesuar voten, na e shitblejne voten, na kane asgjesuar proceset zgjedhore?

Vota e nje njeriu te vetem, behet kryengritja e te gjithe njerezve bashke ne kutine e votimit.

Prandaj eshte jetike qe ne ketu ne Shqiperi te bejme nje beteje epike per te fituar te drejten qe te kemi zgjedhje te lira, te ndershme dhe te drejta.

Nuk ka gje me te bukur e me te forte sesa kryengritja e qytetareve ne kutite e votimit.