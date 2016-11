Presidenti Donald Trump: Ja çfarë ndodh, nga sot deri në janar

Donald Trumpi është zgjedhur udhëheqësi i ardhshëm i botës së lirë, duke mundur Hillary Clintonin 279 me 218. Por ka një numër hapash që duhet të bëhen, përpara se Presidenti i ri të hyjë në Shtëpinë e Bardhë. Ja një seri e ngjarjeve që do të ndodhin mes ditës së zgjedhjes dhe ditës së Inaugurimit, dhe përtej saj.

Vota e Kolegjit Elektoral

Në Kongres mbahet një seancë e përbashkët për zgjedhësit, që të votojnë formalisht në sistemin e Kolegjit Elektoral në 19 dhjetor. Ky është sistemi i votimit që në fund zgjedh presidentin, por Kongresi nuk i numëron votat deri në fillim të vitit të ardhshëm, duke e shpalur rezultatin në 6 janar.

Zgjedhja e Kabinetit

Në javët e ardhshme pritet që Trumpi të shpallë kabinetin e tij. Kur presidenti Obama u zgjodh në nëntor 2008, ai e emëroi Hillary Clintonin si Sekretare Shteti në 1 dhjetor dhe përfundoi shpalljet për kabinetin më pak se tre javë më vonë. Trumpi nuk e ka treguar se cili prej mbështetësve të tij do të zgjidhet të punojë me të, por ka patur spekulime se Neët Gingrich, ish kryetari i Kongresit dhe ish kryebashkiaku i Nju Jorkut, Rudy Giuliani do të emërohen në kabinetin e tij.

Turi në vendbanimin privat

Eshtë traditë që në javët mes zgjedhjes dhe Ditës së Inaugurimit Zonja e Parë që ikën dhe Zonja e Parë që vjen takohen në Shtëpinë e Bardhë, për një tur në rezidencën private. Michelle Obama u takua me Laura Bushin në 10 nëntor 2008, për t’i treguar hapësirën që do të ishte shtëpia e re e familjes dhe të planifikonte mbërritjen e saj. Vajzat binjake të Bushëve, Barbara dhe Jenna, shoqëruan vajzat e Obamave nëpër rezidencë.

Inaugurimi

Presidenti Obama do të vazhdojë të jetë Komandant i Përgjithshëm deri në 20 janar 2017, kur Trumpi do të betohet si president i ri, bashkë me zëvendës presidentin Mike Pence.

Dita e Inaugurimit në Uashington DC nis me një shërbesë fetare në mëngjes, që pasohet me ceremoninë në Capitol ku fillimisht betohet zëvendës presidenti, dhe më pas presidenti, i cili më pas mban fjalimin. Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden do të largohen zyrtarisht, përpara se Trump dhe Pence të nisin Paradën e Inaugurimit përgjatë Bulevardit Pennsylvania dhe më pas në Ballon e Inaugurimit.

Futja në Shtëpinë e Bardhë

Dita e Inaugurimit shërben edhe si një ditë për futjen në “shtëpinë e re” për presidentin. Obamat do të përshëndeten me stafin e Shtëpisë së Bardhë, duke i lënë vend Trumpëve që të zhvendosin gjërat e tyre në zonën private të ndërtesës si dhe të marrin pozicionin e Familjes së Parë.

100 ditët e para

Pasi betohet, Trumpi do të shihet me shumë kujdes për vendimet që merr në 100 ditët e para në detyrë. në fjalimet e fushatës ai premtoi të zëvendësojë Obamacare dhe të ulë taksat gjatë presidencës së tij. Në fjalimin e fitores ai premtoi të “dyfishojë rritjen ekonomike dhe të kemi ekonominë më të fortë në botë”, të rindërtojë infrastrukturën e vendit dhe “të shkojë mirë me gjithë vendet që janë gati të shkojnë mirë me ne”.

Putini duket se do të jetë një prej udhëheqësve të parë botërorë që do të vizitojë Trumpi, duke patur parasysh duartrokitjet që shpërthyen në qeverinë e Rusisë pas lajmit për rezultatin e zgjedhjeve në SHBA si dhe deklaratës së Putinit se vendi i tij “është gati të rikthejë marrëdhëniet normale me SHBA”.

The Independent – http://www.bota.al