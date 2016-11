OSHEE: Shtabi Qendror në gatishmëri, defektet janë riparuar

Në një deklaratë për mediat, OSHEE bën të ditur se “Në gjithë territorin, sipas Drejtorive Rajonale, funksionojnë grupet e gatishmërisë të OSHEE sh.a për ndjekjen e regjimit të punës së rrjetit shpërndarës, lokalizimin e defekteve dhe marrjen e masave për likuidimin e avarive ne rrjetin shpërndarës TL/TM/TU që furnizojnë spitalet, hidrovoret, objektet e rëndësisë së veçantë administrative, etj, të gjithë konsumatorët, deri tek konsumatori më i fundit”.

Po ashtu, OSHEE sqaron se “Në sajë të ndërhyrjeve në terren është bërë e mundur që të ulet në 25 numri i fiderave të stakuar në të gjithë vendin. Difektet në fidra janë riparuar dhe kthyer në gatishmëri në masën 88%, ndërsa është ulur me 70% edhe numri i abonentëve pa energji. Të gjithë linjat që furnizojnë hidrovoret janë në gatishmëri të plotë, duke i furnizuar 24 orë me energji elektrike. Linjat 35 kV dhe Nënstacionet janë në skemë normale furnizimi me energji elektrike. Janë riparuar plotësisht defektet në rajonin e Fierit, gjithashtu janë riparuar pothuajse plotësisht defektet në rajonin e Korçës”.

“Është rikthyer energjia në një pjesë të Tiranës ku ka patur problem gjatë ditës si, në zonën e Komunës së Parisit dhe Kopshtit Botanik. Gjithashtu, është rikthyer energjia në Gramsh, pjesërisht në Cerrujë; në qytetin e Kuçovës; zonën e Leskovikut, lagjet 1 Maji dhe 11 Janari në Fier; zona Hajmel në Shkodër dhe zona Shupenzë në Burrel”, thuhet në deklaratën e OSHEE.