Nishani dhe Blushi shigjetojnë Edi Ramën për fitoren e Presidentit Trump

Presidenti Bujar Nishani shfrytëzoi rastin për të thumbuar kryeministrin Edi Rama mbi deklaratat e rënda që ai ka bërë kundër Donald Trump, presidentit të zgjedhur të SHBA. I pyetur nëse do të ndikojnë deklaratat e Ramës në marëdhëniet mes dy vendeve, në një aktivitet të organizuar nga ambasada e SHBA, Nishani tha:

“Ne duhet të jemi shumë të sinqertë se marrëdhëniet nuk bazohen në deklaratat e individëve të ndryshëm, por duhet të jemi të bindur se marrëdhëniet janë mes shtetesh dhe qeveria shqiptare ndërton marrëdhënie me qeverinë amerikane. Nuk është koha të referohemi në këto debate, por sfida kryesore është si do të qasemi më shumë me modelin kryesor të demokracisë, cilat janë strategjitë që duhen çuar përpara.”

Ben Blushi shigjeton kryeministrin:

“Ne kishim krijuar një perceptim të gabuar për të, megjithatë ai pas fjalimit të sotëm doli një president i shkëlqyer. Ai foli si një njeri shumë i përulur.” Kështu deklaroi deputeti Ben Blushi, themeluesi i lëvizjes politike LIBRA për zgjedhjen e Donald Trump si president i SHBA.

“Këtë radhë, Amerika ka votuar për vete dhe jo një president për botën”, u shpeh ai në aktivitetin e organizuar nga ambasada amerikane për zgjedhjet.

Blushi tha gjithashtu se nuk është për t’u shqetësuar mbi deklarat që kryeministri Edi Rama ka bërë kundër presidentit të zgjedhur, Trump.

“Marrëdhëniet nuk kanë për të ndryshuar. Ato janë strategjike, madje mund edhe të forcohen”, tha ia