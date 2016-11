Këshilltari i Trump: Korrupsioni do të marrë fund në Shqipëri

Këshilltari i Trump për politikën, Shannon Burns është shprehur mjaft entuziast se Donald Trump do të jetë Presidenti i ri amerikan.

Shannon BurnsDuke folur për “News 24”, ai tha se me fitoren e Trump marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SHBA-ve do të forcohen edhe më shumë.

Edhe pse ai tha se nuk mund të fliste në emër të Trump theksoi se në Shqipëri ka shumë të korruptuar që drejtojnë vendin.

“Ne do t’i largojmë të korruptuarit. Me Shqipërinë do të ngushtojmë marrëdhëniet. Ajo që them unë është se do t’i japim fund korrupsionit të Sorosit në Shqipëri”, tha Burns.