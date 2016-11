Ja se si e komenton reperi Snoop Dogg fitoren e Trump

“Sot është dita e dytë më e keqe pas asaj të 11 shtatorit për Amerikën”. Kështu është shprehur reperi i njohur Snoop Dogg në lidhje me fitoren e Donald Trump.

Snoop Dogg nuk ka qënë aspak i kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në SHBA dhe me anë të një fotoje të publikuar në Instagram ai shprehu mendimin e tij në lidhje me fituesin.

Ndërkohë Snoop Dogg ka qenë një prej yjeve më të zëshme në përkrahje të Hillary Clinton.