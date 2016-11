Çelja e negociatave me BE-në, Rama: Fryt i reformave tona

Deklarata e Komisionerit për Zgjerimin në BE, Johannes Hahn i cili rekomandoi çeljen e negociatave për Shqipërinë është përshendetur nga Kryeministri Edi rama.

Përmes rrjeteve sociale, Rama e cilëson këtë si fryt i reformave të dnërmarra nga qeveria që ai drejton prej tre vitesh.

“Vjen Lajmi i shumepritur nga Komisioni EU: REKOMANDIM POZITIV PER HAPJEN E NEGOCIATAVE😀👍 Fruti me i bukur i 3vjeteve beteja per Reformat”- shkruan Rama.