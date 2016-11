Braçe: KE, grushta surratit Berishës dhe Bashës

Për deputetin socialist Erjon Braçe rekomandimi i KE-së për çeljen e negociatave të anëtarësimit mes Shqipërisë dhe BE-së do të thotë një vlerësim për punën e qeverisë.

Por nga ana tjetër, ai nënkupton dhe “grushta PD-së, Sali Berishës e Lulzim Bashës”- shkruan deputeti i PS-së në faqen e tij zyrtare në rrjetin social “Facebook”.

Komenti i plotë i Braçes

POOO, TANI KEMI VETEM NJE KUNDERSHTAR,

SALI BERISHEN!!

Jo ne si PS, as si Qeveri, por si shoqeri-si shqiptare, te gjithe.

Bashkimi Evropian eshte shume i qarte:

Rekomandon celjen e negociatave per anetaresim ne BE per Shqiperine, me nje kusht:

KONTROLLIN E GJYKATESVE E PROKUROREVE MENJEHERE!!

Une e lexoj keshtu:

Vleresim per punen e Qeverise,

Grushta suratit PD, Sali Berishes e Lulzim Bashes!!

Jane ekskluzivisht ata qe po pengojne me lufte kontrollin e gjykatesve e prokuroreve te tyre, aktualisht ne sistem!

Keta jane kundershtaret e shqiptareve!

Nderkohe, dua te nenvizoj:

Ne vetem 2 vite e gjysem kjo Qeveri-qeveria jone, ka marre dy vleresime te qarta nga BE:

Edhe statusin e vendit kandidat per anetaresim ne BE-status qe nuk ja dhane tre here Sali Berishes kryeminister,

Edhe celjen e negociatave per anetaresim ne BE, rekomandim te cilit as ju afrua ndonjehere Sali Berisha kryeminister.

Arritje me te madhe se kjo per nje Qeveri nuk mund te kete!

Vleresim maksimal!