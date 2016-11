Basha: Hapja faktike e negociatave do bëhet me PD, s’do lejojmë drejtësi të kapur nga Rama

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, ka përshëndetur rekomandimin e PE-së për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Pas mbledhjes së grupit të PD, Lulzim Basha, në një deklaratë për mediat tha se rekomandimi për hapjen e negociatave është një lajm i mirë.

Për hapjen e negociatave, sipas Bashës, PD ka dhënë kontribut të madh. Gjatë fjalës së tij, Basha shtoi se rruga që kemi përpara është e vështirë dhe se sfidë mbeten zgjedhjet e lira e të ndershme.

“Rekomandimi për hapjen e negociatave për integrimin e Shqipërisë në BE është një lajm i madh për shqiptarët. Ky është një vendim për qytetarët shqiptarë. Hapja e negociatave do të jetë fillimi i një rruge të gjatë, të vështirë, por të pakthyeshme të popullit tonë. Sot ka shpresë për të gjithë shqiptarët që e duan Shqipërinë si gjithë Europa.

Në vitet e kaluara, Shqipëria e shqiptarët kanë njohur shumë vështirësi. Si kreu i PD-së, që i kontribuoi këtij vendi me firmosjen e marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, që bëri të mundur lëvizjen e lirë e pa viza, nuk mund të harroj punën e bërë nga mijëra demokratë e demokrate.

Vlerësoj kontributin e gjithkujt tjetër në këtë proces. Rruga para është e vështirë, e mbi të gjitha zgjedhjet e ardhshme dhe prerja e lidhjeve të krimit me politikën.

PD dhe unë jemi të vendosur që të jemi në krye të këtyre përpjekjeve e unë vetë personalisht që do bëj gjithçka që politika të jetë në shërbim te qytetarëve.

Sfida numër 1 për ne janë zgjedhjet dhe lufta kundër krimit e korrupsionit, fusha ku Shqipëria nuk ka bërë para. Dua të siguroj qytetarët se PD, partia e interesit kombëtar dhe e integrimit të vendit, do të jetë partia që do hapë negociatat për integrimin në BE. Ne do t’ia dalim”, tha ai.