Sokol Dervishaj në terren për situatën e reshjeve

Tiranë

Ne Superstraden Tirane – Durres gjendja eshte normalizuar plotesisht, edhe ne rruget paralele. Perdoruesit e rruges duhet te bejne kujdes ne segmentin Kashar – Tirane, pasi ne kete zone ka akoma prani te ujit, por nuk pengon qarkullimin e mjeteve. Sasia e madhe e ujit ne Superstrade gjate dites se sotme u shkaktua nga shkarkimi i ujembledhesve te kesaj zone, per te evituar permbytjet. Ne zonen e Fushe Krujes ka prani te ujit ne rruge, si pasoje e daljes se perrenjve.Po punohet me mjete e forca te shumta per pastrimin e aksit. Ne aksin F. Kruje – Degezimi Y me F. Kruje Qender, ka prani te ujit ne rruge. Per momentin rruga eshte e kalueshme me veshtiresi. Ne segmentin Ndoje – QafeShtame, ka rreshqitje masive te inerteve ne rruge. Ne km 8.7 kalohet me veshtiresi, kurse ne km 13 kalimi eshte i bllokuar.