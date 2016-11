Dua Lipa, Rockfeller dhe kauza që kërkon vëmëndje

Mbrëmja klas u moderua nga Janine Mehmeti, referuesit kryesorë ishin themeluesi i Fondacionit AMC – James C. Striker, Drejtoresha e Fondacionit AMC – Mrika Aliu, Dimitri Popov nga Fondacioni “American Cares”, Richard Lukaj, Valerie Rockfeller dhe Dua Lipa. Sipas diskutantëve klinika që meret me kujdesin e lindjes së fëmijëve nga interesimi intensiv për medikamente i këtij fondacioni ka ulur vdekshmërinë nga 30/100 -11/1000.

Të ftuar në “Russian Tea” Room në Manhattan ishin njerëz nga politika, biznesi, kulutra, Ambasadoria e Republikës së Kosovës në New York Znj. Teuta Sahatqija – një nga mbështetëset kryesore të këtij eventi, përfaqësues të Konsullatës së Kosovës në New york, Konsulli Fatmir Zajmi, Albana Bylykbashi, etj. Disa prej mysafirëve ishin Assamblyman Mark Gjonaj, biznesmeni dhe aktivisti i njohur Harry Bajraktari, Avni Mustafaj, Martin Shkreli, Fadil Berisha, stari muzikës shqiptare – amerikane Albert Stanaj, mjekja Shpresa Xhakli me bashkëshortin, Bruno Selimi me bashkëshorten Kumrien.

Shfaqja e një dokumentari të shkurtër ku paraqitej puna e përditshme e Fondacionit “Aksioni për nënat dhe fëmijët” dhe Klinikës gjinekologjike në mbështetje të jetës së grave dhe fëmijëve në nevojë, la impaktin e vet pozitiv tek të gjithë pjesëmarrësit. Kjo gjë u duk qartë jo vetëm nga duartrokitjet e rastit, por edhe nga mesazhet dashamirëse që u thanë aty.

Pjesëmarrja ishte rreth 130 persona, dhe arsyeja që “Aksioni për nëna dhe fëmijë” nga Prishtina mbajti në SHBA këtë mbrëmje bamirësie, ishte se shumë shqiptarë të suksesshëm jetojnë prej vitesh në Amerikë dhe kanë ngritur sipërrmarje të fuqishme. Të gjitha paratë e mbledhura shkuan për shpëtimin e jetëve të fëmijëve dhe nënave në Kosovë, për tu siguruar atyre vizitat si dhe paketa për të ndjekur probleme të ndryshme mjekësore – deklaroi për median Koordinatorja Janine Mehmeti, e cila njëherësh shpreh mirënjohjen e saj të thellë për pritjen e përzemërt që AMC ka hasur në përpjekjet për të organizuar këtë event bamirës, që do të mbështesë programet shëndetësore në Kosovë. Mbështetja e entiteteve si lokali i mirënjohur “Russian Tea” Room, “Fondacioni Lukaj”, “Doro Group” Restorant e bënë të mundur realizimin e kësaj mbrëmje humane.

Mbështetën gjithashtu programin Agnesa Vuthaj, nga Prishtina me linjën e saj të çantave dhe bizhuterive elegante të paraqitura në një pavion të saj, organizata e gruas The Women’s Organization “Hope & Peace” me qendër në New York, artistë dhe veprimtarë të njohur të komunitetit shqiptar në SHBA, legjenda e muzikës shqiptare Gëzim NIka me bashkëshorten ballet maestro – Angjelian Nika, Arbërie Hadërgjonaj, Ismet Kurti , Organizata “Shokë klase përgjithmonë”, Lindita Hoxha, etj

Programi që zgjati afërsisht 30 minuta mblodhi shumën monetare në vleftën $ 44.630, shumë që u nis menjëherë në Kosovë pranë Klinikës mjekësore në shërbim të nënave dhe fëmijëve. Pjesa tjetër e mbrëmjes vazhdoi me biseda, fotografime nën shoqërimn e mysafirëve dhe një koktej rasti.