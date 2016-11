Djali i Donald Trump bën një gabim të madh gjatë votimit

Djali i Donald Trump ka qenë një nga votuesit më të zjarrtë sot në Shtetet e Bashkuara, kur i ati i tij është në garë për President, por ka bërë një gabim të madh. Ai ka plotësuar formularin dhe ka postuar në Twitter një foto të tij…

It is an incredible honor to vote for my father! He will do such a great job for the U.S.A! #MakeAmericaGreatAgain 🇺🇸 pic.twitter.com/Qbq9bGSzbZ

Eric Trump (@EricTrump) November 8, 2016

NYMag.com shkruan që një foto e votës mund të gjobitet me 1,000 $ deri në një vit burg, që do të thotë që nuk ia vlen fare. Në Shqipëri, e kuptojnë këtë djalë!