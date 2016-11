Bregu: As unë e as Lulzim Basha nuk e pengojmë dot integrimin e Shqipërisë në BE

Përmes një reagimi të ashpër deputetja e Partisë Demokratike Majlinda Bregu i është kundërpërgjigjur nga Brukseli zërave të Tirana se ajo ka mbështetur qëndrimin e mazhorancës gjatë tryezës së Komitetit Ndërparlamentar të Stabilizim Asociimit Shqipëri – BE.

Teksa i cilëson si “honxhobonxho”- kritikët e saj, ish-ministrja e Integrimit, Majlinda Bregu deklaron se as ajo dhe as Lulzim Bash nuk mund ta bllokojnë dot integrimin e Shqipërisë në BE, pasi siç thotë ajo, nuk ua lejon dot historia 25 vjeçare e PD-së në realizimin e ëndrrës së shqiptarëve për ta parë Shqipërinë në Europë.

Reagimi i plotë i Majlinda Bregut

Per ca shqiptare honxhobonxho, -sic i quante Konica…

“Ne qëndrimet e mia gjate ketyre viteve ne opozite në Bruksel a kudo jam ndodhur,kam mbrojtur përpjekjet 25 vjeçare të Partisë Demokratike dhe ëndrën e demokratëve shqiptarë për ta parë Shqipërinë në Evropë.

Kam mbrojtur po ashtu punën time 7 vjeçare si Ministre e Integrimit dhe qëndrimet programore të PD për të nxitur antarsimin e shpejt të Shqipërise ne BE.

Edhe sikur të dua unë apo Lulzim Basha të bllokojme Integrimin e Shqiperise ne BE, nuk na lejon historia jonë.

Se kam bere dhe s’ do ta bej KURRE!

Asnje Dite, asnje Ore!

Jam “e denuar” t’i kushtoj me shume vemendje shprehjes se vetvetes se sa mohimit te vetvetes.

Kete e kam bindje!

Kete do te mbroj!

Nje pjese ngaDeklarata te miat:

1.Dialogu i nivelit te larte

25 mars 2015

“Nuk ka folës në këtë tavoline që nuk lutet për hapjen e negociatave

të anëtarësimit sa më shpejt aq më mirë”.

“Komisioni dhe Shtetet Anëtare të BE-së, duhet të shmangin vonesat ne

hapjen e negociatave të anëtarësimit, siç ka ndodhur me statusin

kandidat. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme për ju, por është mënyra

e vetme që siguron qëndrueshmeri dhe mosdalje nga përpjekjet e

përbashkëta të bera deri më tani “.

16 nentor 2015, takim Keshilli Kombetar i Integrimit per raportin e Progresit te KE 2016, ne

presence te drejtorit te pergjithshem te zgjerimit, Danielsson.

“Ndaj më lejoni ta mbyll, duke përsëritur atë çka e kemi diskutuar

shpeshherë të gjithë bashkë dhe që lidhet drejtpërdrejt me këtë takim:

hapja e negociatave me Shqipërinë nuk mund të jetë një garë pa kohë.

Këtu ne, pala shqiptare, jemi të gjithë dakord

Dialogu i nivelit te larte

30 mars 2016

“Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se hapja e negociatave për

anëtarësim, pa I kushtuar vemendje vlerave themelore evropiane do të

jetë vetëm një lojë hijesh.

Por hapja e negociatave nuk mund të jetë një garë pa një afat kohor.

Ndryshe do të jetë më e vështirë për të gjithë ne për t’u kujdesur për

nivelin tonë të demokracisë. Ju duhet të kujdeseni për të. Për disa

arsye: Së pari, sepse kjo është Evropa dhe se BE-ja ka mundësi të humb shumë nga ndikimi ndërkombëtar i saj në qoftë se nuk qëndron ne

mbrojtje te vlerave te saj. Së dyti, për shkak se vete BE do të ketë

më shumë sukses në arritjen e qëllimeve të veta politike. Së treti,

sepse unë besoj se anëtarësimi në BE nuk është një prioritet për një

botë më të mirë, por anetaresimi do të thote se një faqe eshte kthyer,

dhe gjithashtu një periudhë e vështirë me të. ”

30 mars 2016 takimi KKIE ne prezencen e Komisionerit Hahn

“Anetaresimi ne BE nuk eshte nje garanci per nje bote me te mire, por

do te nenkuptonte garanci per nivelin tone te demokracise, duke

filluar nga zgjedhjet e lira e te ndershme dhe sundimi i ligjit dhe

deri tek standartet e perditshme te cilat sot jane te kercenuara

fatkeqesisht nga terrorizmi edhe ne Europe”.

Mbledhje Keshill Kombetar i Integrimit ,19 korrik 2016

“Unë vazhdoj të besoj se Europa është interesi ynë i parë kombëtar, i

panegociueshëm, i detyrueshëm dhe i pandryshueshëm. Votimi i reformës

në drejtësi nga të gjithë ne është interesi ynë kombëtar. Mosvotimi i

saj jo vetëm që nuk është interesi ynë kombëtar, por sigurisht nuk

është dhe nuk mund të jetë interesi politik i asnjë force politike”

Keshilli i Stabilizim Asocimit, Bruksel 8 Shtator 2016.

” Komisioni duhet te propozoje Hapjen e Negociatave kete vit. Ky eshte i vetmi shans per te ecur perpara ne zbatimin e reformave, per te ndalur vjedhjen e zgjedhjeve, perfshirjen. E e personave me precedente kriminale ne politike, zbatimin e 5 prioriteteve.Eshte i vetmi mekanizem per te ndaluar shkeljen e standarteve nga qeveria”

10 Tetor 2016. Takimi me kryetaren e komisionit te ceshtjeve Europiane te Parlamentit Frances:

“Rruga e vetme per te kerkuar zbatim te standarteve Europiane dhe demokratike ne Vend, eshte mos nderprerja e procesit te Integrimit te Shqiperise ne BE. Negociatat e anetaresimit nuk hapen per Qeverine, por per Shqiptaret!”

Parlamenti Shqiptar : 20 Tetor 2016

“Ne ne duhet celja e neg te anetaresimit. Ne pamje te pare duket sikur hapja e neg ndihmon qeverine por qe te mundesohet monitorimi i reformave te vecanta duhet hapja e negociatave. Celja e neg è procesi jetik sot per shqiptaret.”