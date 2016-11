Bastet favorizojnë Hilary Clinton, ja koefiçentët

Kompania e njohur e basteve Betfair ka publikuar koefiçentët për kandidatët dhe partitë në zgjedhjet e Presidenciale në SHBA.

Sipas kësaj kompanie, fitorja e Clinton kuotohet me koefiçentin 1.2, ndërsa fitorja e Donald Trump kuotohet me 5.5. Për tre kandidatët e tjerë, Evan McMullin, Gary Johnson dhe Jill Stein koeficentët shkojnë nga 501 në 1001.

Për fitoren e votës popullore, Clinton vlerësohet me koefiçentin 1.16, ndërsa Trump me 4.5.

Në lidhje me votat partiake, Demokratët janë të favorizuar me koefiçentin 1.16, Republikanët me 5, ndërsa të pavarurit me 251.