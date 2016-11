VIDEO/Momentet më të veçanta të fushatës së Klinton

Hillary Clinton ka zhvilluar një nga fushatat elektorale më intensive në SHBA. Një vide e publikuar tregon momentet më pikante të kandidates për Presidente, që na nisja e garës dhe deri në ditët e fundit.

The story of this campaign. pic.twitter.com/8cft9HD0RI

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 5, 2016