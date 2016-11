Reforma, Bylykbashi: PD do çojë në Kushtetuese ligjin e KLGJ dhe KLP

Ligji i Vetting-ut nuk është i vetmi që do të ketë një proces në Gjykatën Kushtetuese. Partia Demokratike do të dërgojë atje edhe ligjin e fundit të paketës për reformën në drejtësi.

Top Channel komunikoi me nënkryetarin demokrat të reformës në drejtësi, Oerd Bylykbashi, i cili u shpreh se amendamentet e miratuara në mënyrë të njëanshme mbrëmjen e 3 nëntorit, thellojnë antikushtetueshmërinë e ligjit që përcakton sesi do të ngrihen dy organet që do të qeverisin sistemin e drejtësisë.

Oerd Bylykbashi e krahason një komision të ri “ad hoc” që do të filtrojë kandidaturat nga avokatia përpara se ato të shqyrtohen nga Kuvendi, me funksionet e dikurshme të këshillit të emërimeve në drjetësi.

Një organ që opozita e konsideronte si kupolën e kontrollit të drejtësisë nga qeveria. Oerd Bylykbashi tha se komisioni “ad hoc” është një strukturë që nuk parashikohet nga Kushtetuta dhe është krijuar për t’i imponuar Kuvendit të Shqipërisë vullnetin e disa njerëzve të caktuar, me gjasë nën kontrollin e qeverisë. Kjo është arsyeja që, sipas demokratëve, e bën flagrante shkeljen e Kushtetutës dhe që detyron opozitën të ankimojë ligjin në Kushtetuese, sapo ai të botohet në fletoren zyrtare.

/ TCh