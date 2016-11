Punësimi në Kanada/ Si të aplikoni për t’u përzgjedhur dhe për të qenë rezident i përhershëm

Po kërkoni një të ardhme më të mirë?

Të gjithë ata që mund të zhgënjehen nga Lotaria Amerikane e kanë edhe një tjetër mundësi për një të ardhme më të mirë, jo shumë larg SHBA-ve, në Kanada. Zyrtarët atje deklaruan se do të lejojnë hyrjen e 300 mijë emigrantëve nga vende të ndryshme të botës gjatë vitit 2017, me qëllim përthithjen e një krahu të kualifikuar të punës si dhe krijimin e një diversiteti në shoqëri.

Sigurisht që, nga kjo mundësi mund të përfitojnë edhe shqiptarët, sidomos kur bëhet fjala për të rinjtë, pasi pjesa më e madhe e popullsisë së Kanadasë është në plakje. Për të siguruar një qëndrim të përhershëm në një prej qyteteve të Kanadasë duhet të plotësoni formularët e duhur, në bazë të interesit që ju keni. Nëse jeni një profesionist i kualifikuar dhe nëse nuk keni një ofertë pune, atëherë duhet të pajiseni me një kod (NOC), që përbëhet nga katër shifra dhe që identifikon profesionin në të cilin ju dëshironi të punoni. Ekziston një listë prej 520 lloje punësh.

Profesionet më të kërkuara janë: kuzhinierë, menaxherë restorantesh, infermierë, arkitektë, mjekë, dentistë, biologë, mjekë familjeje, farmacistë, psikologë, asistentë socialë, elektricistë, hidraulikë dhe ndërtues. Pasi të keni identifikuar profesionin, do t’i nënshtroheni një testimi, ku duhet të grumbulloni të paktën 67 pikë nga 100 pikë të mundshme.

Si të shkoni në Kanada

Doni të punoni, studioni, vizitoni, udhëtoni ose të jetoni përgjithmonë në Kanada? Qeveria e Kanadasë ka përgatitur një sërë pyetjesh, përgjigjet e të cilave ndihmojnë në gjetjen se çfarë programesh emigracioni mund të aplikoni. Çdo program emigracioni ka kërkesa të ndryshme të aplikimit dhe të përshtatshmërisë.

Pyetjet janë rreth kombësisë, moshës, aftësisë së gjuhës, pjesëtarëve të familjes, arsimit, eksperiencës së punës, të ardhurave dhe/ ose vlerave neto, detajeve mbi çdo ofertë pune. Bazuar në përgjigjet tuaja, do t’ju tregojnë se çfarë programesh mund të jenë të ligjshëm për të aplikuar. Nëse pranoheni, do t’ju duhet të plotësoni një listë të detajuar të udhëzimeve të tjera. Aplikimi mund të kryhet online, dhe në bazë të përgjigjeve tuaja ju do të merrni një përgjigje nëse jeni të pranueshëm për të emigruar në Kanada.

Hyrja e shpejtë në Kanada

Qeveria kanadeze do të zgjedhë emigrantë si banorë të përhershëm në bazë të aftësive të tyre për të punuar në Kanada dhe të marrin pjesë në ekonominë e tyre. Ekziston një sistem i ri për të menaxhuar se si njerëzit me përvojë pune të kualifikuar të aplikojnë për të emigruar në Kanada. Ajo quhet “Hyrja Eksprese” dhe është e vlefshme për një vit.

Si të bëheni një kandidat

Nëse jeni një nga personat që e keni kaluar tashmë pyetësorin e përshtatshmërisë, atëherë ju do t’i nënshtroheni një tjetër aplikimi për të qenë banor i përhershëm i Kanadasë. Aplikimin mund ta bëni online, në sajtin Come to Canada.

Në rast se rezultoni se jeni ndër kandidatët që keni përshtatshmërinë për të shkuar në Kanada, krijoni një llogari, MyCIC, ku do t’ju duhet t’u përgjigjeni pyetjeve rreth rezultateve të testeve të gjuhës, edukimit dhe vlerësimit edukativ kredencial (në qoftë se keni nevojë për një të tillë), përvojës së punës, dhe informacioneve të tjera që janë të nevojshme për t’ju vlerësuar. Theksohet se i gjithë aplikimi për “Hyrjen Eksprese” është pa pagesë.

CIC do të lëshojë rregullisht ftesa për kandidatët kryesorë në mënyrë që ata mund të aplikojnë për qëndrim të përhershëm. Nëse merrni një ftesë për të aplikuar nga CIC, ju do të jeni në gjendje të aplikoni për qëndrim të përhershëm.

Si të bëheni një rezident i përhershëm në Kanada

Për t’u bërë një rezident i përhershëm në Kanada, duhet që fillimisht të plotësoni formularin online. Ju mund të hapni një llogari tuajën dhe të ruani të dhënat e aplikimit, derisa të jeni gati për ta dorëzuar atë. Ftesa juaj e aplikimit do të jetë e disponueshme vetëm për 60 ditë.

Si fillim duhet të keni të qartë që, të gjitha përgjigjet tuaja duhet të jenë të plota dhe të vërteta. Pasi të keni bërë aplikimin, sistemi do të gjenerojë një listë të personalizuar dokumentesh, që në varësi të deklarimeve që keni bërë në aplikimin fillestar janë të ndryshme për çdo individ. Në rast se keni përvojë pune në një profesion të caktuar, në listën e dokumenteve do t’ju shpjegohen edhe vërtetimet specifike që ju nevojitet të merrni.

Pagesa

Ju duhet të paguani disa taksa për t’u bërë një nga 300 mijë kandidatët që mund të pranohen në Kanada. Ju do të paguani për veten, por edhe për çdo anëtar të familjes që do të merrni me vete. Pagesa mund të bëhet online nëpërmjet një karte krediti. Nëse aplikimi juaj nuk është i plotë, atëherë pagesa do t’ju rikthehet, por këto para nuk do t’i merrni më mbrapsht nëse ka nisur procesi i shqyrtimit të aplikimit tuaj.

Taksa e qëndrimit të përhershëm është 490 dollarë për person, ndërsa për fëmijët nuk do të paguhet kjo taksë. Sugjerohet që pagesa të bëhet në fillim të aplikimit, pasi kjo ndihmon në përshpejtimin e procedurës suaj. Megjithatë, paratë ju kthehen mbrapsht në rast se e tërhiqni kërkesën apo nëse nuk përdorni vizën. Pagesat e tjera që duhet të bëni janë testi i gjuhës, ECA (Educational Credential Assessments), kredencialet arsimore, ekzaminimi mjekësor, dëshmitë e penalitetit dhe përkthimi i dokumenteve.

Para se të bëni aplikimin

Të gjithë aplikantët do t’i nënshtrohen një testi të gjuhës. Nga rezultatet e provimit do të shihet nëse keni të drejtë të emigroni në Kanada në një nga programet federale që janë pjesë e “Hyrjes Eksprese”. Nëse keni qenë të arsimuar jashtë Kanadasë, ju mund të kenë nevojë të keni kredencialet tuaja arsimore që vlerësohen kundrejt standardeve kanadeze. Kjo nuk është e detyrueshme, nëse: ju keni të paktën një vit përvojë pune kohët e fundit në Kanada, ose eksperienca juaj e punës është në një tregti e aftë.

Ju duhet të dini kategoritë e punës në të cilën do të aplikoni (si dhe punë që ju planifikoni të keni në Kanada, në qoftë se ato janë të ndryshme). Ju do të përdorni sistemin e Kanadasë për klasifikimin e vendeve të punës (Klasifikimin Kombëtar Profesional apo KOKSH) për të gjetur nëse eksperienca juaj e punës është e vlefshme sipas një nga tri programet federale. Për të gjetur titullin e punës suaj, kodin dhe llojin, ky kod pune është referuar si “Kodi i KOKSH” tuaj në profilin e “Hyrjes Eksprese”.

/GSh/