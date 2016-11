Poston foto nudo, rusët shpërthejnë ndaj gruas së zv/ministrit

Pushimet e luksit të bashkëshortes së zv/ministrit rus të mbrojtjes në Rusi janë kthyer në temë debati, ku shumë kanë kërkuar edhe ndëshkim të rëndë zyrtar ndaj tij.

Kjo ka bërë që shumë komentues ta kritikojnë për jetën e saj të luksit.

“Të paktën tani ushtarët e dinë se për luksin e kujt po paguajnë me jetën e tyre në Siri dhe Ukrainë”, shkruan një prej komentuesve.

Ndërsa shumë të tjerë janë acaruar edhe më tej me statusin e Zakharovas, e cila është edhe pronare e një butiku.

“Sot ti nuk ke kohë, nesër nuk do të kesh as energji, në ditën pas të nesërmes nuk do të jesh më. Mjaft e shtytë, jetoni tani”, shkruante Zakharova.

/ TCh/