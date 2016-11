Klosi: 5425 ish-ushtarakëve debitorë, iu falen detyrimet

425 ish-ushtarakëve që gjenden debitorë në Skemën e Sigurimeve Shoqërore, me një vlerë për të shlyer në plot 984 milion lekë, do tju falen këto debi. Gjithashtu shuma prej 368 milion lekë që janë detyrime që iu janë mbajtur ish ushtarakëve, në harkun kohor 2009-20013 do t’i kthehen ish ushtarakëve. Vendimi për kthimin ka nisur të zbatohet prej datës 1 nëntor dhe është parashikuar të përfundojë në maj të 2017.

Vendimi i bashkë-hartuar mes Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Ministrisë së Mbrojtjes, ka qëllimin e rregullimit të një problematike shumëvjecare për kategorinë e ish-ushtarakëve, shkaktuar si pasojë e një kuadri ligjor jo konsistent, jo i qëndrueshëm, i konstestuar që në fillimet e hartimit të tij dhe në vazhdimësi nga kjo kategori si dhe i gjykuar dhe rrëzuar disa herë nga Gjykata Kushtetuese.

“Vendimi ishte angazhim i qeverisë shqiptare, për të cuar në vend një prej padrejtësive më të mëdha ndaj kësaj kategorie, trashëguar nga qeverisja e kaluar,- deklaroi Ministri Klosi në aktivitetin në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, në ambjentet e kësaj të fundit në takim me ish ushtarakët.

“Janë plot 5, 425 ish-ushtarakë që gjenden debitorë para sistemit të pensioneve dhe i shkon detyrimi që mbetet për të shlyer plot 984 milion lekë. Shumë debitorëve, që do t’ju falen këto detyrime me vendimin e parlament, si dhe shuma 368 milion lekë që janë detyrime të mbajtura nga grupimi juaj dhe ne me një vendimmarrje të pastër në shërbim të interesave tuaj, këtë shumë do t’a rikthejmë nëpër buxhetet tuaja, në llogaritë tuaja bankare brënda një viti”

Sipas këtij vendimi, shlyerja e pagesave nis në nëntor 2016 dhe do të përfundojë në maj 2017. Sipas vendimit të botuar dje në Fletoren Zyrtare, përcaktohet se: “Shumat e detyrimeve të krijuara nga rillogaritja e përfitimeve suplementare, të paguara, i kthehen çdo kreditori të shpallur, në këste të barabarta, në periudhën nëntor 2016-maj 2017”.

