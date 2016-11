Deputetja tregon tmerrin e përmbytjeve në Tropojë (FOTO)

Kushtet atmosferike në vend po shkon drejt stabilizimit por që reshjet e shumta të shiut që ranë dje në gjithë vendin, kanë shkatuar dëme në zona të ndryshme.

Përmbytjet kanë izoluar Tropojën dhe kanë shkaktuar dëme kolosale në rrugët e fshatrave.

Deputetja e Partisë Demokratike për qarkun e Tropojës, Mimoza Hajdarmataj, lidhur me situatë ka reaguar ku nëpërmjet disa fotove ka denoncuar përmbytjet që kanë izoluar me qindra familje në Bajram Curr.

Alarmi i deputetes demokrate është se me dhjetra familje, kanë mbetur pa energji elektrike dhe se rrugët janë përmbytur dhe lëvizja e banorëve është e pamundur.

“Përmbytjet nga shirat e mbrëmshme kanë izoluar komunikimin e qytetit të B. Currit me fshatrat në Tropojë. Me dhjetra familje nuk furnizohen me energji elektrike dhe disa rrugë janë bërë të pakalueshme nga rrëshqitjet. Është emergjente ndërhyrja e OSSHE me grupe punonjësish për riparimin e dëmtimeve në rrjet. Gjithashtu nevojitet që Bashkia të ndërhyjë me të gjitha kapacitetet e mundshme si dhe mbështetje nga Tirana për të mos e izoluar Tropojën në këto ditë moti të vështirë”, shkruan ajo.