Zgjedhjet në LSI. Tre platforma të ndryshme për kryetar partie

Zgjedhjet në LSI po manifestojnë demokraci të brendshme, ndonëse pak a shumë dihet fituesi, por gjithsesi shërben si një akt shembulli edhe për partitë e tjera politike, të cilat herë i bëjnë zgjedhjet sipas parimit “një anëtar-një votë” dhe shumëherë nuk bëjnë zgjedhje fare. PD dhe PS janë shembulli tipik i kësaj që sapo thamë. Ndaj Ben Blushi iku nga PS, nga mungesa e demokracisë në parti. Nuk u bë votim në PS dhe Blushi krijoi parti të re politike.

Në LSI ka tre kandidatë për kryetar. Perparim Spahiu është më radikali dhe me konkret. Ai ka platformë rishikimin që tani të marrëveshjes së Koalicionit Qeverisës me Edi Ramën. Bile shkon edhe me tej, ku thotë se duhet që PS të formos ku kryeministri pas zgjedhjeve të vitit 2017 të jetë i LSI. Në rast të kundërt të mos firmoset.

Kandidati tjetër Shezai Rrokaj ka një politikë zgjerimi me shoqërinë civile, pikërisht atë që po tenton të bëjë Ben Blushi me partinë e tij të re.

Ndërsa Ilir Meta kryetari aktual, kryetar parlamentari, ish-kryeministër dhe në planin e Edi Ramës kandidat për President Republike, ka tjetër platformë. Ai nuk ngutet, por kërkon kompromisin, debatin, marrëveshjen në politikë, pasi Shqipëria ka vuajtur shumë nga duelet , sherret dhe konfliktet.

Sot votohet për kryetarin e LSI

Meta voton: Zgjedhjet çojnë LSI-në në një stad të ri me vizion për vendin

Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka votuar në zgjedhjet brenda partisë së tij.

I pyetur se për kë kishte votuar, Meta u shpreh se vota është e lirë, duke theksuar se vendimin më të vështirë e ka pasur për përzgjedhjen e kandidatëve nga radhët e Lëvizjes Rinore për Integrim.

Ai tha se shpresonte që votimi ta çonte në një stad të ri këtë parti, duke shtuar se LSI do të jetë në lartësinë e duhur në vizionin e saj për të ardhmen e vendit.

-Për këtë votuat?

Meta: Vota është e lirë, por u mendova shumë sepse nuk doja të hiqja asnjë emër tek Lëvizja Rinore për Integrim, por u detyruar të hiqja disa. Ishte një proces pozitiv. Do të çlirojë energji më të mëdha brenda LSI-së sepse është një angazhim për ta çuar këtë parti në një stad më të ri përmes kësaj pjesëmarrje, kësaj vote, përmes kësaj atmosfere konkurrence me qëllim të përbashkët se si LSI të jetë në lartësinë e duhur, për të patur një vizion më të plotë për të ardhmen e vendit, por njëkohësisht edhe një organizim dhe funksionim shumë më të mirë cilësor dhe përfaqësues për të realizuar këtë vizion.

Mendoj se gara është ajo që keni parë dhe do të shohim deri në fund të procesit. Besoj që të jetë një moment i ri i garave më të rëndësishme.

-A do të ketë ndonjë surprizë?

Meta: Për mua më e rëndësishme është mbarëvajtja e procesit.

I pyetur nga mediat nëse votoi për veten, Meta tha : “Vota është e lirë. U vonova pak sepse nuk do të doja të hiqja asnjë emër nga lista e LRI, po m’u desh të hiqja disa.

Z. Meta, për veten votuat, apo jo?

Vota është lirë, por u vonova pak…u mendova shumë se nuk doja të hiqja asnjë emër tek lista e anëtarëve të LRI-së, por m’u desh të hiqja disa.

Edhe tek lista e grave?

Edhe aty, por më shumë tek e para.

Ky është një proces shumë pozitiv që do të çlirojë energji shumë më të mëdha brenda LSI-së, se është proces që konfirmon hapjen e saj dhe është angazhim për të çuar LSI-në në një stand më të ri përmes kësaj pjesëmarrjeje, vote, përmes kësaj atmosfere dhe konkurencë apo dhe diversiteti me synim të përbashkët që të jetë në cilësinë e duhur për të pasur një vizion edhe më të plotë për të ardhmen e vendit. Mendoj se ajo që do të shohim deri në fund të procesit, shpresoj, të jetë një moment i ri.

A do të ketë ndonjë surprizë?

Për mua më rëndësi është mbajtja e procesit dhe shkala e pjesëmarrjes dhe kjo duhet të jetë sa më reale dhe ndaj në çdo komision votimi janë dërguar vëzhgues nga qendra për të garantuar cilësinë e për të shmangur çdo lloj efektiviteti por edhe për të parë shkallën e motivimit.

Z. Meta, a do të kërkoni në 2017-ën, cilido qoftë kryetari, postin e Kryeministrit pas zgjedhjeve?

Kjo është një pyetje që përgjigjen më interesante mund ta ketë kandidati Spahiu. Për mua më e rëndësishme sot është që LSI të tregojë një shkallë të lartë motivimi ndaj I ftojë të gjithë të marrin pjesë në këtë proces.

Prononcimi për median i Zëvendëskryetarit të LSI-së, Petrit Vasili

Pas hapjes së procesit të votimit për Kryetar të LSI-së, Zv.Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, votoi në Njësinë 5.

Teksa shprehu vullnetin e tij me votë për kandidatin për kryetar dhe për delegatët që do të përfaqësojnë strukturat e LSI-së në Konventën Kombëtare Zgjedhore që do të mbahen në muajin dhjetor,Vasili vlerësoi standardin e vendosur nga LSI-ja në politikën shqiptare.

“Procesi i votimit po ecën në mënyrë të shkëlqyer në gjithë territorin e vendit. Jam shumë i lumtur që sapo përfundova procesin e votimit. Jam sigurisht shumë i lumtur gjithashtu që dhe mbas 12 vjetësh të themelimit të LSI-së, standardi i vendosur për herë të parë në atë kohë në politikën shqiptare për të zgjedhur me principin një anëtar një votë kryetarin e LSI-së, vazhdon të jetë një princip i pandryshuar dhe shumë i shëndetshëm brenda LSI-së”, – tha Vasili, teksa i bëri një apel të gjithë anëtarëve të LSI-së që t’u drejtohen qendrave të votimit të hapura në të gjithë vendin.

“Sigurisht që është një moment për të bërë thirrje dhe për të ftuar të gjithë anëtarët e LSI-së që të vazhdojnë me intensitet të lartë, sikurse ka filluar që në mëngjes, ku masivisht po u drejtohen qendrave të votimit jo vetëm për të zgjedhur kryetarin e ri të LSI-së, jo vetëm për të rinovuar forumet e saj, por për të shprehur atë mendim shumë të gjallë politik dhe intensiv që u shpreh gjatë gjithë fushatës, dhe që besoj i ka bërë shumë mirë, jo vetëm LSI-së, por edhe shoqërisë shqiptare, qoftë në drejtim të hapjes së saj, qoftë në drejtim edhe të krijimit të hapësirave pa asnjë kufizim të mendimit të lirë, të mendimit intelektual dhe atij akademik”, – theksoi Zv.Kryetari i LSI-së.

Gjithashtu, z. Vasili u shpreh se sot është një ditë e mirë, një ditë e veçantë për LSI-në, ndërsa përshëndeti vendimin e kryesisë që në këto zgjedhje të konkurrohet me lista të ndara ku kuotat e respektimit për LRI-në, për LGI-në dhe LSI-në janë saktësisht nga 1/3 e secilit duke krijuar një baraspeshë të gjithë faktorëve.

“Sigurisht, Shqipëria mund të bëhet më e mirë vetëm e vetëm në qoftë se ky mendim thuhet lirshëm dhe gjen jehonën e tij brenda partive politike që janë shprehje e vullnetit politik të popullit. Megjithatë, sot është një ditë e mirë, një ditë e veçantë për LSI-në, ashtu siç kanë qenë të veçanta gjithmonë edhe zgjedhjet dhe mënyra se si ajo ka vepruar. Besoj që misionin e ditës po e jep e gjithë anëtarësia e saj. Unë do të përshëndesja dhe vendimin e kryesisë që në këto zgjedhje, ne kemi konkurruar me lista të ndara ku kuotat e respektimit për LRI-në, për LGI-në dhe LSI-në janë saktësisht nga 1/3 e secilit duke krijuar një baraspeshë të gjithë faktorëve, qoftë atij gjinor, qoftë atij rinor. Kështu që ju urojë sukseset më të mira LSI-së në këtë proces të shkëlqyer që ajo ka filluar sot dhe që po të tillë do ta përfundojë falë edhe pjesëmarrjes të anëtarësisë e cila ftohet t’i përdori dhe orët në vazhdim për të shprehur vullnetin e saj”, – deklaroi në prononcimin e tij Zv.Kryetari i LSI-së, Petrit Vasili.

Voton Perparim Spahiu, kandidati për kryetar në LSI

Kandidati për Kryetar i Lëvizjes Socialiste për Integrim Përparim Spahiu, mori pjesë në procesin e votimit për zgjedhjet e brendshme të kësaj force politike.

Pas votimit z. Spahiu dha një prononcim për mediat nga Dibra ku theksoi se LSI-ja është e para, ndërsa falënderoi të gjithë anëtarësinë e LSI-së për një proces, siç e cilësoi ai të shkëlqyer zgjedhor, që është një shembull për të gjitha partitë politike në Shqipëri.

“Besoj që erdhëm deri këtu për një LSI më të mirë, që unë personalisht besoj fort që është për një Shqipëri më të mirë. Për një politikë që dëgjon dhe mban shënim kërkesat dhe problemet e njerëzve dhe që i zgjidh ato. Unë besoj fort që LSI është e para dhe duhet të jetë e para. Unë në këtë proces dua të falënderoj pa masë të gjithë anëtarësinë e LSI-së për një proces fantastik zgjedhor, që për mua është një shembull për të gjitha partitë politike në Shqipëri”, – deklaroi Spahiu pas votimit.