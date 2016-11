Lavdëroi partizanët, legalistët dhe ballistët: Berisha, komunist i pandreqshëm

Një deklaratë e papritur dhe e pazakontë e ish-kryeministrit Sali Berisha, në seancën e fundit plenare, ku e konsideroi luftën e partizanëve një faqe të ndritur të historisë, ka indinjuar legalistët, ballistët dhe ish të përndjekurit politikë.

Ballistët dhe legalistët, aleatët tradicionalë të Partisë Demokratike, ndjehen të zhgënjyer nga qëndrimi i ish­kryeministrit Berisha, ndërsa të përndjekurit shprehen për Shqiptarja.com, se nuk janë të befasuar, teksa e konsiderojnë Berishën lojë dhe njeriun e Ramiz Alisë.

Kreu i Partisë Rruga e Lirisë, Kurt Kola pohon se Berisha është i sinqertë në deklaratën e tij, pasi ishte i besuari i Ramiz Alisë, për mbrojtjen e komunistëve pas ndryshimit të sistemit.

“Lufta kaloi në vëllavrasje, me ndërmjetësimin e dy përfaqësuesve serbë. Por, Berisha vazhdoi ideologjinë komuniste në ’92. U edukua dhe shkolluar me atë ideologji.

U bë sekretar partie për 25 vjet. Në këtë kuadër, Berisha nuk ka se si të dalë kundër komunistëve, të cilët shkatërruan Shqipërinë. Ishte i sinqertët. Berisha, po të ishte antikomunist, puna e parë që duhet të bënte kur ishte president, duhet të ngrinte një Gjykatë Speciale për të dënuar diktatorin Enver Hoxha dhe regjimin totalitar, i cili pushkatoi mbi 6 mijë shqiptarë dhe burgosi 30 mijë të tjerë.

Por, Berisha ishte i besuar i Ramiz Alisë dhe i Byrosë Politike. Ishte lojë e tyre. Po të ishte i djathtë, duhet të kishte dënuar diktatorin për genocid, do të dënonte krimet masive, do t’u kthente pronën pronarëve, do t’u jepte të drejtat të burgosurve dhe të internuarve politikë etj. Nëse do t’i bënte këto, nuk do të ishte një i vendosur dhe njeri i Ramizit. Por, nuk i bëri”, tha Kola për Shqiptarja.com.

Ndërsa kreu i Partisë Lëvizja e Legalitetit, Sulejman Gjana, pohoi se Berisha ose nuk e njeh historinë ose po mundohet t’a përdorë politikisht këtë çështje.

“Për sa i përket deklaratës së ish­-kryeministrit Berisha, që e quajti luftën e partizanëve një nga faqet më të ndritura të historisë, ose Berisha nuk e njeh historinë çka është e mundur pasi e ka dhënë provën në të kaluarën se ndryshon mendim kur mëson më shumë, sikur bëri në rastin e Mbretit dhe Mbretërisë, ose mundohet t’a përdorë politikisht këtë çështje, ndonëse për mua kjo është një betejë e humbur. Ose mendon realisht kështu dhe kjo do të ishte çudi, pasi zakonisht, tezën se, komunizmi dhe betejat e veta ishin të drejta, por disa diktatorë tradhtuan kauzën komuniste, pra këtë tezë, e mbartin dhe e mbrojnë komunistët më të pandreqshëm të Francës, Spanjës, Belgjikës, Gjermanisë, Italisë dhe gjetke. Cila do të jetë arsyeja për të cilën Berisha është shprehur për luftën e partizaneve si një nga faqet e ndritura të historisë, mendoj se për të mirën e vet dhe në nder të viktimave nacionaliste të luftës së partizanëve komuniste, do të kishte bërë më mirë që të heshtte”, tha Gjana.