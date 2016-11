A doni kartën falas nga Bashkia për parkim tek shpia? Lexoni!

Bashkia e Tiranës ka nisur shpërndarjen e kartave të rezidentit për qytetarët në zonën e Bllokut “Shushica”, të cilët përfitojnë parkim pa pagesë të automjetit në zonën e caktuar.

Nga projekti pilot përfitojnë qytetarët rezidentë në gjithë bllokun “Shushica”, i cili kufizohet nga rrugët: “Sulejman Delvina”, “Gjik Kuqali”, “Grigor Heba” dhe “Medar Shtylla”.

Bashkia e Tiranës bën të ditur se qytetarët e këtij blloku, nëpërmjet pajisjes me Kartën e Rezidentit, do të përfitojnë Parkim pa pagesë të automjetit në të gjithë hapësirën publike të destinuar për Parkim në Bllokun “Shushica” (sipas sinjalistikave vertikale dhe horizontale), si dhe në rrugët kryesore të poshtë shënuara (rrugët me vijëzim të Bardhë): – Komuna e Parisit, – Gjin Bue Shpata, – Emin Duraku.

Karta e Rezidentit, e shpërndarë për këtë Projekt Pilot, është falas vetëm për këtë fazë dhe ka afat deri në datën 31.12.2016.

Nëpërmjet një njoftimi në faqen e saj të internetit, Bashka e Tiranës ka ftuar të gjithë banorët, të cilët kanë paraqitur dokumentacionet e nevojshme pranë Agjencisë “Tirana Parking”, që të paraqiten për të tërhequr Kartën e Rezidentit, Ditën e shtunë & të diel, Dt 05 dhe 06.11.2016 prej ores 10:00-13:00.

Pas projektit pilot në bllokun “Shushica”, shpërndarja e kartës së rezidentit do të shtrihet edhe në zonat e tjera të qytetit të Tiranës, ku qytetarët rezidentë do të kenë hapësira parkimi pa pagesë brenda zonës ku banojnë, me përjashtim të hapësirave të 3 zonave të tjera apo rrugëve kryesore të përcaktuara me sistem tarifimi.

Kartat e Rezidentit do të ofrohen për afatin kohor 12 mujor. Kjo pullë identifikuese është “e personalizuar” dhe do të duhet të vendoset brenda xhamit, në pjesën e përparme të automjetit, “lehtësisht e dukshme” ku shënohet targa e automjetit, afati i vlefshmërisë, numri serial, si dhe numri i zonës. Pajisja me Kartën e Rezidentit nuk i jep të drejtën rezidentit që të parkojë pa pagesë në rrugët e caktuara me sistem tarifimi (vendparkimet e vijëzuara me Blu).

Gjithashtu, vendet të cilat janë të përcaktuara për rezidentët nuk janë të personalizuara, që do të thotë se në këto hapësira kanë të drejtë të parkojnë të gjithë banorët që janë rezidentë të asaj zone. Kjo kartë do mund të përfitohet nga qytetarët rezidentë (fillimisht 1 mjet/familje), vetëm pasi të jenë dorëzuar dokumentet që vërtetojnë se qytetari është rezident në një zonë të caktuar, përkatësisht:

1. Çertifikatë Familjare.

2. Vërtetim Banimi.

3. Kopje e çertifikatës së pronësisë ose kontratës së qirasë /huapërdorjes.

4. Çertifikatë për vërtetim pronësie e makinës ose autorizim për përdorim automjeti.

5. Leje qarkullimi e automjetit që do të pajiset me kartë rezidenti

6. Fotokopje e taksave vjetore të makinës.

7. Fotokopje e faturës së UKT-së ose OSHE-së.

Përmes zbatimit të këtij projekti do të zgjidhet dhe një nga problematikat kryesore në qytetin e Tiranës, parkimi i automjeteve.

Projekti i Rezidentit, në përputhje me VKB Nr. 49 dt.11.11.2015, e ndan qytetin e Tiranës në 4 Zona Administrimi të Parkimit (ZAP 1, 2, 3, 4)

Zona 1.

Me kufij: Vija kufizuese e qytetit të Tiranës në pjesën Veri/Perëndimire, bulevardi “ZOG 1” në anën Lindore dhe kordoni hyrës me rrugët “Lazi Miho”, “Konferenca e Pezës” duke vazhduar përgjatë bulevardit “Gjergj Fishta” në anën jugore, deri në ndërprerjen me bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Zona 2.

Me kufij: Zonën përgjatë bulevardit “ZOG 1” në pjesën perëndimore, vijën kufizuese të qytetit të Tiranës në pjesën Veri/Lindore dhe zgjatimin e bulevardit “Zhanë D’Ark” deri në vijën kufizuese në anën Jugore.

Zona 3.

Me kufij: Segmentin e bulevardit “Dëshmorët e Kombit” në anën perëndimore, bulevardi “Bajram Curri” dhe përgjatë lumit të Lanës, deri në vijën kufizuese në anën veriore dhe vijën kufizuese të qytetit të Tiranës në pjesën Jug/Lindore.

Zona 4.

Me kufij: Kordonin hyrës përgjatë rrugës “Konferenca e Pezës” në anën veriore, bulevardin vijën kufizuese të qytetit të Tiranës në anën lindore, zonën përgjatë segmentit të bulevardit “Dëshmorët e Kombit” në pjesën Lindore dhe vijën kufizuese të Tiranës në pjesën jugore të saj.