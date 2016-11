O konsensus, o konflikt!

Nga Ylli Dylgjeri/Ky titull editoriali do te ishte më i sakti për median e shkruar gjatë javës që sapo u mbyll. Koalicion qeverisës duket se këtë javë po ecen mbi xhama. Sërisht në kalendarin e javes qe shkoi nuk u fut ligji i plehrave. Paçka se plehrat na mbyten kudo: plehra lart, plehra poshtë, plehra majtas, plehra djathtas. Plehrat mbi plehra.. Por jo, s’mjaftojnë! Duhen edhe plehrat Made in Eu !!! Ky është konflikti i radhës. Ketu te çajne xhamat. Ketu ka ngrire buzeqeshja.

Po konsensusi?

Shoqeria Civile takon Kryetarin e Kuvendit Meta. Kryeparlamentari pasi ka dëgjuar shqetesimet e ambientalisteve, ka pranuar argumentet e tyre në lidhje me ligjin duke kërkuar njëherësh shfrytëzimin e të gjitha mundësive për te arritur konsensusin e gjerë. Por s’mendon kështu aleati…Konflikt?

Dhe konfliktet vazhdojnë.

Jehona e konfliktit kuvendor Rama – Dule duket se hapi pa diplomaci një luftë të re pa ligj lufte. Edhe kjo lufte e ka “kushtin” e saj:

O greket të heqin ligjin e luftës, o ne i biem Dules! Dhe Dules baam! Ka zgjidhje? Komentet e analisteve nuk e vlersojne si lufte reale:

-Fqinjin se zgjedh vete, ta sjell zoti!

-Jo po… na kercenoi Kotsiaz i pari!

-E po pastaj? Kotsiaz edhe mbiemrin e ka me rrenjen kot!

Te presim javen qe vjen. Sot jemi e shtunë. Weekend miq.

Mirupafshim të hënën. Por kujdes!

Kënga e veriut thote:

Djemtë e Lumes e kanë adet

Nga një luftë me e ba përvjet!