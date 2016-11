Gjermania ka nisur një hetim kundër kreut të Facebook-ut

Zuckernerg akuzohet se me vetëdije ka ndihmuar në nxitjen publike të dhunës dhe urrejtjes

Prokuroria Shtetërore e Gjermanisë ka nisur një hetim kundër njërit nga themeluesit dhe drejtuesit e rrjetit social Facebook, Mark Zuckerberg i cili akuzohet se “me vetëdije ka ndihmuar në agjitacionin e opinionit”, raporton Anadolu Agency(AA).

Zuckernerg akuzohet se me vetëdije ka ndihmuar në nxitjen publike të dhunës dhe urrejtjes duke injoruar realitetin se përdoruesit e rrjetit Facebook publikojnë thirrjet për vrasje, kërcënojnë me dhunë, mohojnë gjenocidin mbi hebrenjtë si dhe mesazhe të tjera që janë në kundërshtim me normat dhe liritë ndërkombëtare.