Giusy Ferreri konfirmon: Në Tiranë për Natën e Bardhë. Mesazhi per kryeqytetasit

Në nëntor qyteti ndizet në një çast. Është vetëm një varg nga kënga e Giusy Ferreri, i cili do të gjejë vend plotësisht këtë nëntor në Tiranë.

Këngëtarja e famshme italiane ka konfirmuar se do të jetë në kryeqytetin shqiptar për Natën e Bardhë.

Artistja ka regjistruar një video mesazh ku shprehet e lumtur për këtë dhe u bën thirrje shqiptarëve që ti bashkohen në koncert.

Ferreri:Me 29 nëntor do të jem për një koncert në Tiranë me rastin e festave kombëtare të Shqipërisë. Me këtë rast jam shumë e lumtur dhe u pres që të jeni të shumtë.

Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, ka publikuar në rrjetet sociale video mesazhin e këngëtares italiane dhe në postimin shoqërues thote se Nata e Bardhë 2016 nuk duhet humbur pasi do të jetë e mbushur me koncerte, muzikë, art, lojra, filma dhe shumë argëtim.