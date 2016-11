Spanja, vetëm dy lojtarë të Barçës ftohen në kombëtare

Trajneri i kombëtares spanjolle, Julen Lopetegiu, ka publikuar listën me 25 lojtarë për dy sfidat e muajit nëntor, atë ndaj Maqedonisë e vlefshme për kualifikueset e Botërorit 2018 dhe miqësores ndaj Anglisë.

Lopetegiu ftoi për herë të parë mbrojtësin e Sevillas, Sergei Escudero, ndërsa riktheu në skuadër emra si Aritz Aduriz, Juan Mata, Marc Bartra, Cesar Azpilicueta dhe Sergio Asenjo.

Real Madrid është sërish skuadra që përfaqësohet me numrin më të madh të lojtarëve në kombëtare. Carvajal, Nacho, Isco, Lucas Vazquez dhe Morata janë 5 lojtarët e përfshirë, ndërsa ky numër mund të ishte më i lartë në rast se Ramos nuk do të ishte i dëmtuar

Manchester United është skuadra e dytë me më së shumti lojtarë në grup të cilët përfaqësohen me De Gean, Ander Herrera and Mata.

Në anën tjetër, Barcelona si rrallëherë ka vetëm dy lojtarë të saj në kombëtare: Sergio Roberto dhe Busquets. Kjo pasi dy titullarët e padiskutuar të formacionit “La Roja”, Gergard Pique dhe Andres Iniesta janë të dëmtuar.

Me nga dy lojtarë në kombëtaren spanjolle përfaqësohen edhe Napoli, Chelsea, Sevilla dhe Manchester City.

Lojtarët e grumbulluar nga Julen Lopetegiu:

Portierë: Reina (Napoli), De Gea (Manchester United) dhe Asenjo (Villarreal)

Mbrojtës: Nacho (Real Madrid), Bartra (Borussia Dortmund), I. Martinez (Real Sociedad), Azpilicueta (Chelsea), Monreal (Arsenal), Carvajal (Real Madrid) dhe Escudero (Sevilla)

Mesfushorë: Sergio Roberto (Barcelona), Ander Herrera (Manchester United), Busquets (Barcelona), Koke (Atletico Madrid), Isco (Real Madrid), Thiago (Bayern Munich), Silva (Manchester City), Mata (Manchester United) dhe Lucas Vazquez (Real Madrid)

Sulmues: Callejon (Napoli), Vitolo (Sevilla), Morata (Real Madrid), Diego Costa (Chelsea), Nolito (Manchester United) dhe Aduriz (Athletic)