Nostradamus: Ja kur nis Lufta e Tretë dhe sa zgjat!

Fizikanti dhe astrologu francez, Michel de Notre Dame, që njihet si Nostradamus, parashikimet e tija, janë më të saktat në histori. Megjithatë, edhe sot e kësaj dite mbetet mister burimi i vizioneve të tij dhe aftësia e tij për ta parashikuar të ardhmen me saktësi.

Lufta e Tretë Botërore

Kur lajmet aktuale kanë shpërthyer mbi një luftë të tretë botërore por që një parashikim i Michel de Notre Dame, nënvizon se do të fillojë një luftë në mes dy superfuqive botërore që do të zgjasë për një periudhë 27-vjeçare.

Por kur mund të plas lufta?

Momenti i nisjes së dhunës do të përkojë me shfaqjen e një komete masive në qiell. Sulmet nukleare dhe katastrofat natyrore do ta godasin planetin tonë, kur një planet gjigant do t’i afrohet tokës. Tërmeti më i madh ndonjëherë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të prekur kryesisht zonën perëndimore të vendit. Fuqia e tërmetit do të ndihet edhe në vendet e tjera të botës, gjithashtu. Njerëzit do të jetojnë deri në 200 vjet Përparimet në mjekësi do ta zgjasin jetën e njeriut për ta mbërritur mesataren e 200 vjetëve. Një tetëdhjetëvjeçar do të duket sikur është pesëdhjetëvjeçar. Kështu të paktën ka parashikuar Nostradamus-i.

Rrezatimi do ta djegë planetin

“Mbretërit do t’i vjedhin pyjet, qielli do të hapet dhe fushat do të digjen nga nxehtësia”, ka shkruar parashikuesi më i famshëm i historisë. Kjo gjë është marrë si paralajmërim për rrezikun që shkakton prerja e drunjve në hapjen e vrimës së ozonit, që parandalon goditjen e tokës nga rrezet ultraviolete.