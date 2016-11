Dua Lipa rrëfen historinë në Londër: “K*rva” nga Kosova më spiunonte (VIDEO)

Në kohën kur Dua Lipa kishte marrë dritën e gjelbër që në moshën 15-vjeçare”>15-vjeçare të jetonte e vetme në Londër, prindërit i kishin një kusht: do të jetonte me një vajzë tjetër nga Kosova, që po bënte master në kryeqytetin anglez. Por historia e tyre kishte përfunduar keq.

Dua Lipa, këngëtarja nga Prishtina e cila jeton në Londër dhe së fundmi një nga yjet më të komentuara në skenën e pop muzikës në botë, sapo ka lançuar videon e këngës më të re “Room for 2”, por historia që ka treguar për veten lidhet gjithashtu me dhomën dhe numrin dy.

Ajo ka treguar se mezi kishte bindur prindërit e saj, që ta lejonin që të kthehej në Londër në moshën 15-vjeçare.

Por ishte një kusht. E këtë kusht Dua nuk kishte mundur ta durojë vet.

“Në vend të kësaj, ata gjetën dikë me të cilën unë do të jetoja, një vajzë që e njihnin nga Kosova e që ishte duke bërë master në Londër dhe kjo bëri, që ata të ndjehen më të lirshëm. Por në fakt asaj as që ia ndjente se çfarë bëja. Nganjëherë kur ndjehesha se kam nevojë për dikë për të folur, asaj thjesht nuk ia ndjente, në kuptimin e plot të fjalës. E vetmja herë kur ajo merrej me mua ishte, kur unë isha në shkollë dhe shkonte në dhomën e time të çrregullt, i bënte fotografi dhe jua dërgonte duke më shpinuar.

Kush e bën këtë? Ky ishte një gjest prej kurve. Pas kësaj u zhvendosa me shokët e mi nga shkolla e teatrit ‘Sylvia’”, ka thënë Lipa në intervistën për “Hunger TV”.

Dua e cila ka lindur në Londër nga prindërit kosovar, ishte kthyer në Kosovë kur ishte 11-vjeçare, pasi familja e saj kishte marrë këtë vendim, por që në moshën 15-vjeçare vendosi që të kthehet prapa në Londër, për këtë kishte një arsye, raporton Insajderi.

“Unë po këndoja në shkollë në Kosovë dhe ishte diçka që gjithmonë doja ta bëja, por e ndjeja se e vetmja mënyrë, që të bëja diçka më globale ishte, nëse kthehesha në Londër”, ka thënë Lipa.

“Në Kosovë thjeshtë nuk kishte kushte të mjaftueshme ta bëja këtë gjë”, ka shtuar ajo.

Dua Lipa po vazhdon katapultimin në majën e skenës së muzikës botërore.