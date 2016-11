Shezai Rrokaj: Koalicionet, në bazë të platformave. LSI synon të jetë forcë e parë politike në vend

Ambiciet e Lëvizjes Socialiste për Integrim janë që të dalë forcë e parë në vend. Shezai Rrokaj, i cili garon për kreun e ri të LSI, thotë se tashmë kjo forcë politike është pjekur dhe i ka të gjitha mundësitë për të qenë formacion i parë politik në vend.

Duke folur në rubrikën “Opinion” në “News 24”, Rrokaj tha se LSI tashmë duhet të angazhohet për të fituar një pozicion të ri politik, pasi gjatë këtyre viteve ka shënuar një rritje graduale krahasuar me partitë e tjera në vend.

I pyetur nëse LSI do të bëjë koalicione me partitë e tjera për zgjedhjet e përgjithshme të 2017, Rrokaj tha se për këtë vendosin strukturat e partisë. Por sipas tij, është me rëndësi që koalicionet të jenë parazgjedhore, dhe marrëveshja të behet në përputhje me platformat e partive.

“LSI synon të jetë forcë e parë, dhe të shpalosë platformën e saj për qeverisjen e vendit. Çështja e koalicionit padyshim që diskutohet. Për koalicionet do të vendosin strukturat e partisë, por mendimi im është që çdo koalicion eventual duhet ët jetë parazgjedhor në kuadër të pikave të marrëveshjes në përputhje me platformat e partive. Ne përpara se të mendojmë se me kë do të bëjmë koalicion, ne duhet të synojmë që të jemi forcë e parë. Mendoj se tashmë momenti ka ardhur. LSI duhet ta bëjë këtë hop, pasi ka një rritje të jashtëzakonshme nga një fushatë elektorale te tjera. Nëse ne e mendojmë diçka, e besojmë dhe punojmë për ta arritur këtë, patjetër që ne i kemi të gjitha premisat, me rritjen graduale më të madhe se çdo parti politike tjetër në vend, ne i kemi premisat për ta arritur këtë”, tha Rrokaj.

Në platformën e tij, Shezai Rrokaj parashikon hapjen e partisë ndaj elektoratit, dhe së dyti thekson rëndësinë e zbatimit të parimit një anëtar një votë.

“Platforma imë filloi me 2-3 pika kryesore. Anëtarësia e ka të domosdoshme të krijojë një marrëdhënie të hapur. Marrëdhëniet politike dhe ato elektorale bëhen një herë në 4 vite, dhe anëtarësia e ka të nevojshëm kontaktin me atë që është në garë. Dhe ndaj një nga pikat e platformës time ka qenë kjo, që mos kujtohemi për qytetarët kur kemi nevojë për votën e tyre, por edhe në rastet kur në emër të tyre duhet të marrim vendimmarrje të caktuara. Së dyti për mua ka rëndësi pjesëmarrja, dhe votimi me parimin n një anëtar një votë. Për mua nuk ka rëndësi kush do të fitojë, por që unë të shpalos mendimet e mia, dhe ato t’i shërbejnë kësaj nisme të madhe politike që ka ndërmarrë LSI. Rivalitetin nuk e shoh si mënyrë se kush rrëzohet dhe kush qëndron në këmbë. Është me rëndësi për mua që mendimet tona t’i shërbejnë të gjithëve”, tha Rrokaj.