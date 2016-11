Kotsias shigjeton Ramën: Kohët e fundit në Rajon po merren me Historinë

Sipas gazetë greke “Eleftheros Typos” ministri i Jashtëm i Greqisë, Nikos Kotsias, gjatë një takimi që pati me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov ka shigjetuar në fjalën e tij kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama.

“Kohët e fundit në rajonin tonë të gjithë po merren me historinë. E them dhe e nënvizoj: Historia duhet të jetë shkollë dhe jo burg. Historia duhet të trajtohet me respekt dhe jo me përçmim. Me historinë duhet të përballemi ashtu siç është në realitet dhe në formën e mëvonshme mitologjike”, citon grekja ‘Eleftherostypos”. /shqiptarja.com/